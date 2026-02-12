Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Дискваліфікація Гераскевича та рекорд траси: результати перших двох заїздів на Олімпіаді-2026

Микола Дендак — 12 лютого 2026, 18:27
Сьогодні, 12 лютого, відбулися перші два заїзди у змаганні зі скелетону на Олімпійських іграх 2026 року.

Змагання проходили на тлі скандалу довкола дискваліфікації українського спортсмена Владислава Гераскевича через недотримання заборони на використання "шолома пам'яті".

У першому заїзді лідерство захопив британець Метт Вестон, який показав найкращий час траси – 56,21 секунди. Він же залишився на першій сходинці й після другого заїзду (загальний час 1:52:09).

На другій та третій сходинці розташувалися німецькі скелетоністи Аксель Юнг, що відстає від лідера на пів секунди, та Крістофер Гротгер – +0,46 секунди. Зауважимо, що медалі розіграються завтра, 13 лютого, за підсумком ще двох заїздів.

Скріншот
Скріншот

Нагадаємо:

9 лютого МОК заборонив Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів. Киянину запропонували альтернативний варіант – чорну стрічку. Своєю чергою українець заявив, що попри заборону, планує стартувати в шоломі.

Зранку 12 лютого стало відомо, що Владислава Гераскевича дискваліфікували від змагань. МОК пояснив таке рішення "відмовою українського спортсмена дотримуватися принципів МОК щодо самовираження спортсменів".

Президент МОК Ковентрі висловилась про дискваліфікацію Владислава Гераскевича на Іграх-2026, заявивши, що, що не мала нічого проти меседжу українського скелетоніста, який той бажав донести, але наголосила, що має зберігати "безпечне середовище" для всіх.

Зазначимо, що перед стартом змагань Владислав звернувся до МОК із проханням дозволити йому змагатись у "шоломі пам'яті". Проте до нього так і не дослухались.

Після цього Гераскевич прокоментував свою дискваліфікацію. Він заявив, що "сьогодні ми заплатили ціну за нашу гідність".

Владислав Гераскевич Олімпійські ігри 2026 Скелетон

Владислав Гераскевич

