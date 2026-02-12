Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Геммерле повторив золотий тріумф Пекіну, в Австрії подвійний подіум у сноуборд-кросі на Олімпіаді-2026

Микола Літвінов — 12 лютого 2026, 16:11
Геммерле повторив золотий тріумф Пекіну, в Австрії подвійний подіум у сноуборд-кросі на Олімпіаді-2026

У четвер, 12 лютого, на Олімпійських іграх-2026 завершилася драматична гонка у чоловічому сноуборд-кросі. Перемогу святкував представник Австрії.

Олімпійським чемпіоном став австрієць Алессандро Геммерле. Йому вдалося випередити конкурентів у вирішальному заїзді та підтвердити свій статус одного з найсильніших сноубордистів планети.

Реклама:

Для 32-річного спортсмена це вже друге поспіль олімпійське "золото" після тріумфу в Пекіні-2022. Окрім двох найвищих олімпійських нагород, Геммерле має у своєму активі "срібло" (2021) та "бронзу" (2025) чемпіонатів світу, а також срібну медаль зимової Універсіади-2015.

Срібну нагороду здобув лідер світового заліку, канадець Еліот Гронден. Бронзову медаль виборов ще один австрієць Якоб Дузек. Четвертим до фінішу прийшов француз Ейдан Шолле.

Підсумкові результати:

Україна в цій дисципліні представлена не була. Загалом виступи українських сноубордистів на Іграх-2026 уже завершилися: українка Аннамарі Данча на своїх п'ятих Олімпійських іграх не зуміла пробитися до 1/8 фіналу у паралельному гігантському слаломі, посівши підсумкове 29-те місце.

Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026

Олімпійські ігри 2026

Швейцарія розгромила Францію у груповому етапі чоловічого турніру з хокею на Олімпіаді-2026
Знову розгром. Карлссон стала дворазовою чемпіонкою Олімпіади-2026
Збірна України з біатлону назвала склад на чоловічий спринт Олімпійських ігор-2026
Зеленський: Олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору
Австралієць Вудс став олімпійським чемпіоном у лижному фристайлі в дисципліні могул

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік