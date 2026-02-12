Це схоже на дискримінацію українців, – Гераскевич провів зустріч із журналістами після дискваліфікації

Український скелетоніст Владислав Гераскевич після своєї дискваліфікації на Олімпіаді 2026 через відмову змінити "шолом пам'яті" на змаганнях, провів зустріч із журналістами, організовану НОК України.

На заході був присутній спеціальний кореспондент Чемпіона.

Владислав одразу поділився своїм баченням ситуації.

– Багато спортсменів виступають у шоломах із різними малюнками, і це теж висловлювання певної думки. На жаль, це не було почуто й чомусь мій шолом вважається порушенням правил і якоюсь політичною акцією. Очевидно, що це не було політичною акцією й те, що в цьому скандалі замішані так багато політиків – провина МОК.

Я поставив запитання Кірсті Ковентрі (очільниця МОК. – ред.), в чому конкретно факт порушення. Вона відповіла, ніби я порушив правила висловлювань, правила 40 та 50. Правило 50 – це пропаганда політична, расова та дискримінаційна.

Звичайно, цього всього немає. Якщо дивитися виключно на шолом, відкидаючи свої особисті судження, дуже важко знайти тут якийсь політичний підтекст, тим більш, расову пропаганду чи дискримінацію.

Досі не розумію, чому спортсменка-фрістайлістка має змогу нанести напис "Я змагаюся за Брейдена", тобто, за її загиблого колегу, і виступати в цьому шоломі, а я отримав дискваліфікацію.

– Коли тебе попередили про неможливість змагатися у цьому шоломі?

– Вчора був офіційний чек по технічних правилах, де повідомили, що мені не можна виступати в цьому шоломі. Після зустрічі з Ковентрі мені вручили офіційний документ, в якому вказано, що мене буде дискваліфіковано.

– Тобто, якщо б Ковентрі тебе переконала і ти б погодився, можливо, не було б дискваліфікації?

– Схоже на те, але документ уже був підготовлений.

– Якими словами ви попрощалися з Ковентрі?

– "Дякую за розмову".

– Зараз ти маєш прийти в олімпійське селище, де тебе позбавлять акредитації. Що будеш робити далі, які в тебе плани?

– Треба проконсультуватися, можливо, ми зараз зробимо пресконференцію з більш детальними поясненнями з приводу справи в CAS (Спортивний арбітражний суд. – ред.). Побачимо.

– Які в тебе зараз відчуття? Є відчуття того, що ти зробив важливу акцію чи жаль, що не зміг виступити на третій для себе Олімпіаді?

– В мене були чудові тренування, і дивлячись на результати, я розумію, що міг бути в медальній боротьбі, на це були всі шанси. Відчувається велика порожнеча, ми готувалися до цієї Олімпіади багато років. Вважаю це рішення несправедливим та неправомірним.

– Чи вбачаєш ти в цьому конкретну дискримінацію українців, бо це не перший заборонений шолом наших спортсменів з неполітичними висловлюваннями?

– Хочеться вірити в найкраще, але я розділяю думку багатьох людей, що це схоже на дискримінацію.

– Чи говорив ти уже з батьком? Яка в нього позиція щодо твоєї дискваліфікації?

– Звичайно, він мене підтримує, і наша позиція була міцна з першого дня. Ми вважаємо, що не маємо права зраджувати загиблих спортсменів, вони мають право бути тут. Сьогодні ми стояли за них, за нашу гідність.

– Сьогодні ти відчув велику підтримку від українських уболівальників. Чи маєш якесь звернення до них?

– Насправді, це була величезна мотивація, я безмежно вдячний за цю підтримку, дякую їм за неї. Я пишаюся нашою нацією і нашою стійкістю.

Нагадаємо, що 9 лютого МОК заборонив Владиславу Гераскевичу виступати в шоломі із зображенням загиблих під час війни українських атлетів. Киянину запропонували альтернативний варіант – чорну стрічку. Своєю чергою українець заявив, що попри заборону, планує стартувати в шоломі.

Ситуація набула світового розголосу, Гераскевича підтримали чимало відомих людей, зокрема, Ольга Харлан та Володимир Кличко. Також свою підтримку висловили українські атлети та військові.

Український парламент закликав МОК дозволити українським спортсменам використовувати символіку, що вшановує пам'ять загиблих українських спортсменів і захисників України, та переглянути допуск російських і білоруських спортсменів до змагань.

Зранку 12 лютого стало відомо, що Владислава Гераскевича дискваліфікували від змагань. МОК пояснив таке рішення "відмовою українського спортсмена дотримуватися принципів МОК щодо самовираження спортсменів".