Олімпійські ігри 2026. 16 лютого. Онлайн-трансляція змагального дня

У понеділок, 16 лютого, продовжуються змагання XXV зимових Олімпійських ігор 2026, зокрема будуть розіграні 6 комплектів медалей у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Розклад виступів українських спортсменів, а також час медальних стартів ви можете детальніше переглянути за посиланням.

"Чемпіон" проведе для вас текстову трансляцію десятого змагального дня головної спортивної події чотириріччя, висвітлюючи усе найцікавіше на зимових Іграх-2026.

Нагадаємо, що Катерина Коцар вийшла в перший для України фінал Олімпійських ігор у бігейрі.