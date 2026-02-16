Українська правда
Російська пропаганда вигадала нові фейки про Гераскевича під час Олімпіади

Сергій Шаховець — 16 лютого 2026, 14:41
Владислав Гераскевич
Під час проведення зимових Олімпійських ігор 2026 російська пропаганда продовжує кампанію з дискредитації України. Найбільше неправдивої інформації фіксується щодо скелетоніста Владислава Гераскевича.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Нещодавно російські ресурси поширили новий фейк, оформлений під сюжет агентства Reuters. У підробленому ролику повідомляється, що українська влада збирається чинити тиск на членів Міжнародного олімпійського комітету через дискваліфікацію Гераскевича, оприлюдненням їхніх персональних даних.

Ці твердження не відповідають дійсності. Російські пропагандисти змонтували оригінальний матеріал авторитетного агентства із додаванням маніпулятивних коментарів та вставок. Це типовий прийом ворожої пропаганди з використанням сюжетів світових медіа.

Крім того, російські ресурси поширюють фейкову обкладинку французького сатиричного журналу Charlie Hebdo. На ній український спортсмен зображений в образі нациста. Насправді такої обкладинки не існує.

Експерти помітили активізацію інформаційної кампанії проти України з початком Олімпіади-2026. Її мета – підірвати репутацію України та українських атлетів.

Нагадаємо, що це вже не перший фейк російських пропагандистів. Раніше у мережі з'явилася світлина угорського лижника Адама Коня, який тримав напис: "Нас всіх задовбала У(Україна)". Начебто таким чином спортсмен відреагував на ситуацію з Гераскевичем. Насправді оригінальне фото атлета було опубліковано раніше зазначених подій та не містило жодних написів.

