Перша перемога Китаю, Канада розгромила Чехію у чоловічому турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026

Сергій Шаховець — 16 лютого 2026, 17:41
Перша перемога Китаю, Канада розгромила Чехію у чоловічому турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026
Керлінг на Олімпійських іграх 2026

У понеділок, 16 лютого, відбулися матчі групового етапу 8-ї сесії в межах чоловічого турніру з керлінгу на Олімпійських іграх-2026.

Першим завершився матч, в якому зустрічалися збірні Китаю та Італії. Несподівану перемогу здобув аутсайдер турніру, який до цього зазнав п'яти поразок. Китайці впевнено переграли італійців з рахунком 11:4.

В іншому поєдинку Канада розгромила ще одного аутсайдера змагань збірну Чехії.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг
Чоловіки. Груповий раунд, сесія 8
16 лютого

Італія – Китай 4:11

Велика Британія – Норвегія

Чехія – Канада 2:8

Швеція – Німеччина

Зазначимо, що до півфіналу Олімпіади-2026 потраплять чотири найкращі збірні. У відбірковому раунді за плейоф борються 10 національних команд.

Турнірна таблиця

  1. Швейцарія – 5 перемог
  2. Канада – 4 перемоги, 1 поразка
  3. Велика Британія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. США – 4 перемоги, 2 поразки
  5. Норвегія – 3 перемоги, 2 поразки
  6. Італія – 3 перемоги, 3 поразки
  7. Німеччина – 2 перемоги, 3 поразки
  8. Швеція – 1 перемога, 4 поразки
  9. Китай – 1 перемога, 5 поразок
  10. Чехія – 6 поразок

Нагадаємо, що у керлінгу на Іграх-2026 вже були розіграні перші медалі. Олімпійське "золото" у змішаних парах здобула Швеція, яка у фіналі переграла США. Італія ж здолала Велику Британію у бронзовому фіналі.

