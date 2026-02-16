Перша перемога Китаю, Канада розгромила Чехію у чоловічому турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026
У понеділок, 16 лютого, відбулися матчі групового етапу 8-ї сесії в межах чоловічого турніру з керлінгу на Олімпійських іграх-2026.
Першим завершився матч, в якому зустрічалися збірні Китаю та Італії. Несподівану перемогу здобув аутсайдер турніру, який до цього зазнав п'яти поразок. Китайці впевнено переграли італійців з рахунком 11:4.
В іншому поєдинку Канада розгромила ще одного аутсайдера змагань збірну Чехії.
Італія – Китай 4:11
Велика Британія – Норвегія
Чехія – Канада 2:8
Швеція – Німеччина
Зазначимо, що до півфіналу Олімпіади-2026 потраплять чотири найкращі збірні. У відбірковому раунді за плейоф борються 10 національних команд.
Турнірна таблиця
- Швейцарія – 5 перемог
- Канада – 4 перемоги, 1 поразка
- Велика Британія – 4 перемоги, 2 поразки
- США – 4 перемоги, 2 поразки
- Норвегія – 3 перемоги, 2 поразки
- Італія – 3 перемоги, 3 поразки
- Німеччина – 2 перемоги, 3 поразки
- Швеція – 1 перемога, 4 поразки
- Китай – 1 перемога, 5 поразок
- Чехія – 6 поразок
Нагадаємо, що у керлінгу на Іграх-2026 вже були розіграні перші медалі. Олімпійське "золото" у змішаних парах здобула Швеція, яка у фіналі переграла США. Італія ж здолала Велику Британію у бронзовому фіналі.