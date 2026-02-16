Українська правда
Віталій Сівак: Гандею зараз допомагають лікарі збірних Польщі та Латвії

Максим Розенко — 16 лютого 2026, 17:04
Олег Гандей кваліфікувався у чвертьфінал шорт-треку на 500 метрів. Однак чвертьфінальний забіг на Олімпійських іграх 2026 українець ризикує пропустити.

Під час кваліфікаційного забігу він перебував серед лідерів, але на одному з поворотів впав. Згодом судді з'ясували, що падіння спровокував інший спортсмен Кім Брендон. У підсумку американця дискваліфікували, а Олег піднявся на другу сходинку забігу та пройшов далі.

Падіння для Гандея мало свою ціну – він може пропустити чвертьфінальний забіг через сильний біль у нозі. Чемпіон запитав у тренера збірної України з шорт-треку Віталія Сівака про стан українця та чи варто очікувати на його участь у чвертьфіналі.

"Олег хотів набрати швидкість, щоб вискочити вперед за маленьким радіусом. Але, на жаль, сталося зіткнення, хлопці впали й "забрали з собою" українця. Для Олега падіння виявилося дуже болючим. Добре, що немає порізів – тільки гематоми", – розповів Сівак.

Тренер збірної України акцентує, що зі стратегічної точки зору дуже потрібно, щоб Гандей вийшов на старт чвертьфіналу.

"У чвертьфінал Олег вийшов з другої позиції. Зараз, якщо він не вийде на старт, Олегу буде зараховано 20-те місце. А якщо вийде, то в найгіршому випадку посяде з 16-го по 18-те місце – залежно від того, хто на якій позиції фінішує в інших забігах. Звісно, ми будемо дивитися на самопочуття Олега.

Після забігу були зроблені необхідні процедури, на ногу наклали лід, йому стало трохи краще. Сьогодні, мабуть, ще звернемося до фізіотерапевта. Олегу прямо зараз допомагають лікарі збірних Польщі та Латвії. Маємо ще дві доби на відновлення, адже старт чвертьфіналу післязавтра ввечері", – додав наставник.

Також Віталій Сівак розповів, як в олімпійському селищі підтримують українських олімпійців та нашу країну.

"Більшість волонтерів в олімпійському селищі – звісно, італійці. Маємо колосальну підтримку від них. Вони регулярно підходять до нас і вигукують "Слава Україні!", – сказав Сівак.

Чвертьфінальні забіги шорт-треку на дистанції 500 метрів відбудуться у середу, 18 лютого. Початок змагань – о 21:15.

Слідкуйте за текстовою трансляцією десятого змагального дня Олімпіади-2026.

Максим Розенко, Чемпіон з Мілану

