Канада розгромила Китай, перемоги Швеції та Великої Британії у жіночому турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026

У понеділок, 16 лютого, відбулись три матчі групового етапу сьомої сесії жіночого турніру з керлінгу на Олімпійських іграх-2026.

У першому поєдинку олімпійські чемпіонки із Великої Британії навіть не помітили суперниць з Данії.

Канада впевнено обіграла Китай, а Швеція здолала Швейцарію. Останнє протистояння було із присмаком бронзового фіналу Олімпіади-2022, де у Пекіні тріумфували шведки.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг

Жінки. Груповий раунд.

16 лютого, сесія 7

Данія – Велика Британія 2:7

Китай – Канада 5:10

Швеція – Швейцарія 6:4

15 лютого відбулись протистояння шостої та сьомої сесії турніру з керлінгу серед чоловіків.

Турнірна таблиця

1. Швеція – 6 перемог

2. США – 4 перемоги, 1 поразка

3. Південна Корея – 3 перемоги, 2 поразки

4. Швейцарія – 3 перемоги, 2 поразки

5. Данія – 3 перемоги, 3 поразки

6. Канада – 2 перемоги, 3 поразки

7. Китай – 2 перемоги, 3 поразки

8. Велика Британія– 2 перемоги, 3 поразки

9. Японія – 1 перемога, 4 поразки

10. Італія – 5 поразок

Нагадаємо, що до півфіналу Ігор-2026 потраплять найкращі чотири збірні.

Додамо, що комплект нагород вже був розіграний у змішаних парах турніру з керлінгу. Олімпійськими чемпіонами стали представники Швеції, які у фіналі переграли США, а "бронзу" Олімпіади-2026 завоювали італійці, які впорались із суперниками з Великої Британії.