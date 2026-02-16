Українська правда
Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Канада розгромила Китай, перемоги Швеції та Великої Британії у жіночому турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026

Софія Кулай — 16 лютого 2026, 12:54
Керлінг на Олімпійських іграх-2026

У понеділок, 16 лютого, відбулись три матчі групового етапу сьомої сесії жіночого турніру з керлінгу на Олімпійських іграх-2026.

У першому поєдинку олімпійські чемпіонки із Великої Британії навіть не помітили суперниць з Данії.

Канада впевнено обіграла Китай, а Швеція здолала Швейцарію. Останнє протистояння було із присмаком бронзового фіналу Олімпіади-2022, де у Пекіні тріумфували шведки.

Олімпійські ігри-2026. Керлінг
Жінки. Груповий раунд.
16 лютого, сесія 7

Данія – Велика Британія 2:7

Китай – Канада 5:10

Швеція – Швейцарія 6:4

15 лютого відбулись протистояння шостої та сьомої сесії турніру з керлінгу серед чоловіків.

Турнірна таблиця

  • 1. Швеція – 6 перемог
  • 2. США – 4 перемоги, 1 поразка
  • 3. Південна Корея – 3 перемоги, 2 поразки
  • 4. Швейцарія – 3 перемоги, 2 поразки
  • 5. Данія – 3 перемоги, 3 поразки
  • 6. Канада – 2 перемоги, 3 поразки
  • 7. Китай – 2 перемоги, 3 поразки
  • 8. Велика Британія– 2 перемоги, 3 поразки
  • 9. Японія – 1 перемога, 4 поразки
  • 10. Італія – 5 поразок

Нагадаємо, що до півфіналу Ігор-2026 потраплять найкращі чотири збірні.

Додамо, що комплект нагород вже був розіграний у змішаних парах турніру з керлінгу. Олімпійськими чемпіонами стали представники Швеції, які у фіналі переграли США, а "бронзу" Олімпіади-2026 завоювали італійці, які впорались із суперниками з Великої Британії.

Олімпійські ігри 2026 керлінг

Олімпійські ігри 2026

