Канада розгромила Китай, перемоги Швеції та Великої Британії у жіночому турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026
У понеділок, 16 лютого, відбулись три матчі групового етапу сьомої сесії жіночого турніру з керлінгу на Олімпійських іграх-2026.
У першому поєдинку олімпійські чемпіонки із Великої Британії навіть не помітили суперниць з Данії.
Канада впевнено обіграла Китай, а Швеція здолала Швейцарію. Останнє протистояння було із присмаком бронзового фіналу Олімпіади-2022, де у Пекіні тріумфували шведки.
Олімпійські ігри-2026. Керлінг
Жінки. Груповий раунд.
16 лютого, сесія 7
Данія – Велика Британія 2:7
Китай – Канада 5:10
Швеція – Швейцарія 6:4
15 лютого відбулись протистояння шостої та сьомої сесії турніру з керлінгу серед чоловіків.
Турнірна таблиця
- 1. Швеція – 6 перемог
- 2. США – 4 перемоги, 1 поразка
- 3. Південна Корея – 3 перемоги, 2 поразки
- 4. Швейцарія – 3 перемоги, 2 поразки
- 5. Данія – 3 перемоги, 3 поразки
- 6. Канада – 2 перемоги, 3 поразки
- 7. Китай – 2 перемоги, 3 поразки
- 8. Велика Британія– 2 перемоги, 3 поразки
- 9. Японія – 1 перемога, 4 поразки
- 10. Італія – 5 поразок
Нагадаємо, що до півфіналу Ігор-2026 потраплять найкращі чотири збірні.
Додамо, що комплект нагород вже був розіграний у змішаних парах турніру з керлінгу. Олімпійськими чемпіонами стали представники Швеції, які у фіналі переграли США, а "бронзу" Олімпіади-2026 завоювали італійці, які впорались із суперниками з Великої Британії.