Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking

Зірковий американський фігурист підтримав Україну на Олімпіаді, з'явившись у вишиванці

Богдан Войченко — 16 лютого 2026, 09:28
Скріншот
Зірковий американський фігурист підтримав Україну на Олімпіаді, з'явившись у вишиванці

Триразовий чемпіон США з фігурного катання Джонні Вейр підтримав Україну під час зимових Олімпійських ігор 2026 року.

Наразі Вейр працює у Мілані в якості експерта та аналітика на телебаченні. Під час Ігор Вейр опублікував у своєму Instagram відео, в якому постав у традиційній українській вишиванці.

У ролику звучить пісня Артема Пивоварова "Ой на горі", а сам Вейр підписав відео словами:

"От сидів я, вишивав, займався своїми справами... Я дуже пишаюся тим, що носив вишиванку в Мілані".

Нагадаємо, Вейр вже не вперше висловлює підтримку Україні та нашій творчості. У 2019 році фігурист провів тренування під хіт KAZKA "Плакала", розмістивши відповідне відео у себе в соцмережах.

Читайте також :
Відео Усик подарував Джошуа вишиванку напередодні бою з Джейком Полом

Раніше повідомлялося, що гренландський біатлоніст та учасник Олімпіади-2026 Сондре Слеттемарк публічно підтримав Україну у війні проти Росії.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
ВІДЕО Олімпійські ігри 2026 Фігурне катання
Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік