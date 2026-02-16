Зірковий американський фігурист підтримав Україну на Олімпіаді, з'явившись у вишиванці

Триразовий чемпіон США з фігурного катання Джонні Вейр підтримав Україну під час зимових Олімпійських ігор 2026 року.

Наразі Вейр працює у Мілані в якості експерта та аналітика на телебаченні. Під час Ігор Вейр опублікував у своєму Instagram відео, в якому постав у традиційній українській вишиванці.

У ролику звучить пісня Артема Пивоварова "Ой на горі", а сам Вейр підписав відео словами:

"От сидів я, вишивав, займався своїми справами... Я дуже пишаюся тим, що носив вишиванку в Мілані".

Нагадаємо, Вейр вже не вперше висловлює підтримку Україні та нашій творчості. У 2019 році фігурист провів тренування під хіт KAZKA "Плакала", розмістивши відповідне відео у себе в соцмережах.

Раніше повідомлялося, що гренландський біатлоніст та учасник Олімпіади-2026 Сондре Слеттемарк публічно підтримав Україну у війні проти Росії.