Друга медаль на Іграх-2026: нідерландка Велзебур стала олімпійською чемпіонкою у шорт-треці на 1000 метрів

У понеділок, 16 лютого, відбувся жіночий фінал А на 1000 метрів у шорт-треці на Олімпійських іграх-2026.

У цьому старті за медалі боролись п'ятеро шорт-трекісток: Кортні Саро (Канада), Аріанна Фонтана (Італія), Ксандра Велзебур (Нідерланди), Гун Лі (Китай) та Кім Гіль-лі (Південна Корея).

Олімпійське "золото" завоювала нідерландка Ксандра Велзебур. Для неї ця медаль найвищого ґатунку стала вже другою на Іграх-2026. Раніше вона тріумфувала на дистанції 500 метрів.

Срібною призеркою стала представниця Канади Саро, а трійку замкнула Гіль-лі.

Олімпійські Ігри-2026. Шорт-трек.Фінал А. Жінки, 1000 м

1. Ксандра Велзебур (Нідерланди) 1:28.437

2. Кортні Саро (Канада) 1:28.523

3. Кім Гіль-лі (Південна Корея) 1:28.614

Раніше розіграли комплект олімпійських нагород у змішаній естафеті. "Золото" Ігор-2026 у цьому виді програми здобули представники Італії.

Зазначимо, що італійка Фонтана завоювала свою 13-ту олімпійську медаль у шорт-треку на 500-метрівці. Аріанна вже здобула нагороди на шести поспіль зимових Олімпійських іграх.

Нагадаємо, що українець Олег Гандей кваліфікувався у чвертьфінал шорт-треку на 500 метрів на Іграх-2026.