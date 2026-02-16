Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Друга медаль на Іграх-2026: нідерландка Велзебур стала олімпійською чемпіонкою у шорт-треці на 1000 метрів

Софія Кулай — 16 лютого 2026, 13:53
Друга медаль на Іграх-2026: нідерландка Велзебур стала олімпійською чемпіонкою у шорт-треці на 1000 метрів
Ксандра Велзебур
Getty Images

У понеділок, 16 лютого, відбувся жіночий фінал А на 1000 метрів у шорт-треці на Олімпійських іграх-2026.

У цьому старті за медалі боролись п'ятеро шорт-трекісток: Кортні Саро (Канада), Аріанна Фонтана (Італія), Ксандра Велзебур (Нідерланди), Гун Лі (Китай) та Кім Гіль-лі (Південна Корея).

Олімпійське "золото" завоювала нідерландка Ксандра Велзебур. Для неї ця медаль найвищого ґатунку стала вже другою на Іграх-2026. Раніше вона тріумфувала на дистанції 500 метрів.

Срібною призеркою стала представниця Канади Саро, а трійку замкнула Гіль-лі.

Олімпійські Ігри-2026. Шорт-трек.Фінал А. Жінки, 1000 м

  • 1. Ксандра Велзебур (Нідерланди) 1:28.437
  • 2. Кортні Саро (Канада) 1:28.523
  • 3. Кім Гіль-лі (Південна Корея) 1:28.614

Раніше розіграли комплект олімпійських нагород у змішаній естафеті. "Золото" Ігор-2026 у цьому виді програми здобули представники Італії.

Зазначимо, що італійка Фонтана завоювала свою 13-ту олімпійську медаль у шорт-треку на 500-метрівці. Аріанна вже здобула нагороди на шести поспіль зимових Олімпійських іграх.

Нагадаємо, що українець Олег Гандей кваліфікувався у чвертьфінал шорт-треку на 500 метрів на Іграх-2026.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Шорт-трек

Олімпійські ігри 2026

Відомий склад збірної України на чоловічу естафету Олімпіади-2026
Канада розгромила Китай, перемоги Швеції та Великої Британії у жіночому турнірі з керлінгу на Олімпіаді-2026
Гандей кваліфікувався у чвертьфінал шорт-треку на 500 метрів
Коцар анонсувала складний трюк-сюрприз на фінальний виступ ОІ-2026
Зірковий американський фігурист підтримав Україну на Олімпіаді, з'явившись у вишиванці

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік