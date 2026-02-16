Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Американа Меєрс здобула золото в жіночому монобобі на Олімпіаді-2026

Олександр Булава — 16 лютого 2026, 23:03
Американа Меєрс здобула золото в жіночому монобобі на Олімпіаді-2026
Getty Images

У понеділок, 16 лютого, відбувся вирішальний третій та четвертий заїзд у жіночому монобобі.

"Золоту" нагороду виборола представниця США Елана Меєрс, яка у четвертому заїзді на 0.04 секунди випередила лідерку за підсумками трьох заїздів, німкеню Лаурі Нольте.

Бронзу здобула американка Кейлі Гамфріс, яка у Пекіні-2022 стала першою олімпійською чемпіонкою у даній дисципліні.

Олімпійські ігри-2026
Монобоб, жінки

  1. Елана Меєрс (США) – 3:57.93
  2. Лаура Нольте (Німеччина)  +0.04
  3. Кейлі Гамфріс (США) +0.12

Це лише другий розіграш жіночого монобобу на Іграх – формат, де спортсменка самостійно штовхає, кермує та гальмує одномісним бобом.

Слідкуйте за текстовою трансляцією десятого змагального дня Олімпіади-2026.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Бобслей

Олімпійські ігри 2026

Коцар посіла 10-те місце у жіночому бігейрі на ОІ-2026, канадка Олдем виграла "золото", випередивши чемпіонку Пекіна Ейлін Гу
Стрибки з трампліна. Австрія – олімпійські чемпіони в парному командному турнірі
Ютта Лердам може заробити близько мільйона доларів після показу спідньої білизни на Іграх-2026
Стрибки з трампліна. Україна посіла 14 місце в командному турнірі Олімпіади-2026
Коли українські гниди гірші за московських вошів: Бубка та Борзов залишилися осторонь конфлікту Гераскевича з МОК

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік