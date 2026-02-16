Американа Меєрс здобула золото в жіночому монобобі на Олімпіаді-2026
У понеділок, 16 лютого, відбувся вирішальний третій та четвертий заїзд у жіночому монобобі.
"Золоту" нагороду виборола представниця США Елана Меєрс, яка у четвертому заїзді на 0.04 секунди випередила лідерку за підсумками трьох заїздів, німкеню Лаурі Нольте.
Бронзу здобула американка Кейлі Гамфріс, яка у Пекіні-2022 стала першою олімпійською чемпіонкою у даній дисципліні.
Олімпійські ігри-2026
Монобоб, жінки
- Елана Меєрс (США) – 3:57.93
- Лаура Нольте (Німеччина) +0.04
- Кейлі Гамфріс (США) +0.12
Це лише другий розіграш жіночого монобобу на Іграх – формат, де спортсменка самостійно штовхає, кермує та гальмує одномісним бобом.
Слідкуйте за текстовою трансляцією десятого змагального дня Олімпіади-2026.