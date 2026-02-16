Американа Меєрс здобула золото в жіночому монобобі на Олімпіаді-2026

У понеділок, 16 лютого, відбувся вирішальний третій та четвертий заїзд у жіночому монобобі.

"Золоту" нагороду виборола представниця США Елана Меєрс, яка у четвертому заїзді на 0.04 секунди випередила лідерку за підсумками трьох заїздів, німкеню Лаурі Нольте.

Бронзу здобула американка Кейлі Гамфріс, яка у Пекіні-2022 стала першою олімпійською чемпіонкою у даній дисципліні.

Олімпійські ігри-2026

Монобоб, жінки

Елана Меєрс (США) – 3:57.93 Лаура Нольте (Німеччина) +0.04 Кейлі Гамфріс (США) +0.12

Це лише другий розіграш жіночого монобобу на Іграх – формат, де спортсменка самостійно штовхає, кермує та гальмує одномісним бобом.

Слідкуйте за текстовою трансляцією десятого змагального дня Олімпіади-2026.