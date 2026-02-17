Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Японська спортивна пара здобула золото у фігурному катанні

Олександр Булава — 17 лютого 2026, 00:03
Японська спортивна пара здобула золото у фігурному катанні
Getty Images

У понеділок, 16 лютого, відбулась довільна програма в змаганнях з фігурного катання серед спортивних пар на Олімпіаді-2026.

Олімпійськими чемпіонами стали представники Японії Ріку Міура та Рюїчі Кіхара, які змогли набрати 158.13 балів та реабілітувались після невдалої короткої програми (5 місце).

Анастасія Метьолкіна та Лука Берулава з Грузії здобули "срібло". Лідери після короткої програми, представники Німеччини Мінерва Фаб'єн Газе та Нікіта Володін зайняли третє місце.

Олімпійські ігри-2026 Фігурне катання, спортивні пари, довільна програма

  1. Ріку Міура/Рюїчі Кіхара (Японія) – 231.24
  2. Анастасія Метьолкіна/Лука Берулава (Грузія) – 221.75
  3. Мінерва Фаб'єн Газе/Нікіта Володін (Німеччина) – 219.09

Напередодні визначився олімпійський чемпіон з чоловічого одиночного фігурного катання. У цій дисципліні українець Кирило Марсак посів 19 місце.

Слідкуйте за текстовою трансляцією десятого змагального дня Олімпіади-2026.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Фігурне катання

Фігурне катання

Це завжди була ти: відома пара фігуристів заручилася у Мілані на День закоханих
Зірковий американський фігурист підтримав Україну на Олімпіаді, з'явившись у вишиванці
Легендарний йокозуна закликав повернути російських фігуристів на Олімпійські ігри
Шайдоров виграв "золото" у чоловічому фігурному катанні, Марсак – 19-й
Марсак – про феєричний виступ на Олімпіаді-2026: Емоції досі вище даху

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік