Японська спортивна пара здобула золото у фігурному катанні

У понеділок, 16 лютого, відбулась довільна програма в змаганнях з фігурного катання серед спортивних пар на Олімпіаді-2026.

Олімпійськими чемпіонами стали представники Японії Ріку Міура та Рюїчі Кіхара, які змогли набрати 158.13 балів та реабілітувались після невдалої короткої програми (5 місце).

Анастасія Метьолкіна та Лука Берулава з Грузії здобули "срібло". Лідери після короткої програми, представники Німеччини Мінерва Фаб'єн Газе та Нікіта Володін зайняли третє місце.

Олімпійські ігри-2026 Фігурне катання, спортивні пари, довільна програма

Ріку Міура/Рюїчі Кіхара (Японія) – 231.24 Анастасія Метьолкіна/Лука Берулава (Грузія) – 221.75 Мінерва Фаб'єн Газе/Нікіта Володін (Німеччина) – 219.09

Напередодні визначився олімпійський чемпіон з чоловічого одиночного фігурного катання. У цій дисципліні українець Кирило Марсак посів 19 місце.

Слідкуйте за текстовою трансляцією десятого змагального дня Олімпіади-2026.