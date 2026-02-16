Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Український шорт-трекіст Гандей може пропустити чвертьфінальний забіг ОІ-2026

Сергій Шаховець — 16 лютого 2026, 15:11
Олег Гандей
Getty Images

Українець Олег Гандей може пропустити чвертьфінальний забіг на 500 метрів Олімпійських ігор-2026.

Про це спортсмен повідомив в інтерв'ю Суспільне Спорт.

Через сильний біль у нозі Гандей може пропустити важливий старт.

"Подивимся, що буде завтра, і вже від завтра будемо вирішувати з тренерами Польщі, бо вони мене супроводжують. Також з моєю федерацією, вони мене підтримують. Буду спілкуватися, думати, що робитиму, що краще зробити. Можливо, просто вийти на старт і хоча б якийсь час показати. А можливо і ні. Ще не знаємо, тому що дуже болить, навіть важко ходити", – сказав Гандей.

Нагадаємо, що під час кваліфікаційного заїзду українець перебував серед лідерів, але на одному з поворотів впав. Згодом судді з'ясували, що падіння спровокував нідерландський спортсмен Фрісо Емонс, який зачепив ногу Гандея. Це дозволило Олегу кваліфікуватися до 1/4 фіналу.

Чвертьфінальні забіги шорт-треку на дистанцію 500 метрів відбудуться у середу, 18 лютого. Початок змагань – о 21:15.

Слідкуйте за текстовою трансляцією десятого змагального дня Олімпіади-2026.

Олімпійські ігри 2026 Шорт-трек Олег Гандей

