Коцар анонсувала складний трюк-сюрприз на фінальний виступ ОІ-2026

Денис Іваненко — 16 лютого 2026, 10:19
Коцар анонсувала складний трюк-сюрприз на фінальний виступ ОІ-2026
Катерина Коцар
Getty Images

Українська фристайлістка Катерина Коцар поділилась очікуваннями від фіналу Олімпійських ігор у бігейрі.

Її слова цитує Суспільне Спорт.

Спортсменка заявила, що сумнівалась у підсумковій кваліфікації до фінальних змагань, тому ускладнювала стрибок під час третьої спроби. Вона "заспойлерила", що може знову наважитись на складнішу програму, щоб поборотись за найвищі позиції.

"Сумніви в доланні кваліфікації були ще після другої спроби, тому, власне, я й ускладнювала третю. Робила складніший трюк, який, на жаль, у мене не вийшов. Будемо робити аналіз помилок.

Побачимо, чи зроблю складніший трюк. Я й на кваліфікацію готувала ого-го, але від мене побачили досить класичні стрибки, тому не загадуємо. У нас фристайл такий – непередбачуваний вид спорту", – сказала Коцар.

Зазначимо, що Катерина стала першою в історії України спортсменкою, яка пробилася до фіналу Олімпійських ігор-2026 у дисципліні бігейр. У кваліфікації вона посіла 11 місце.

Медальні змагання відбудуться 16 лютого. Старт фіналу заплановано на 20.30 за київським часом.

Коцар, вийшовши у фінал Олімпіади-2026, отримала пропозицію руки і серця
