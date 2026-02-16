Фінал жіночого бігейру на ОІ-2026 за участі Коцар перенесено через снігопад

Фінал змагань у жіночому бігейрі на Олімпійських іграх-2026, який мав розпочатися о 20:30 за київським часом, перенесено на більш пізній термін.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Причиною став сильний снігопад на місці проведення змагань. Зазначається, що фінал розпочнеться не раніше 22:00. Якщо ситуація не покращиться – його перенесуть на наступний день.

Як відомо, Україну у фіналі представить Катерина Коцар. У кваліфікації вона посіла 11 місце.

Напередодні вона поділилась очікуваннями від фіналу, анонсувавши, що може знову наважитись на складнішу програму, щоб поборотись за найвищі позиції.

Оновлено

Катерина Коцар закликала "не розходитися": анонсувала відновлення тренувальних спроб вже через 12 хвилин.

Початок фіналу у жіночому бігейрі розпочнеться о 21:45. Пряма трансляція буде на платформах Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного.

Слідкуйте за текстовою трансляцією десятого змагального дня Олімпіади-2026.