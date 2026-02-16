Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Фінал жіночого бігейру на ОІ-2026 за участі Коцар перенесено через снігопад

Олексій Мурзак — 16 лютого 2026, 20:42
Фінал жіночого бігейру на ОІ-2026 за участі Коцар перенесено через снігопад
Скріншот

Фінал змагань у жіночому бігейрі на Олімпійських іграх-2026, який мав розпочатися о 20:30 за київським часом, перенесено на більш пізній термін.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Причиною став сильний снігопад на місці проведення змагань. Зазначається, що фінал розпочнеться не раніше 22:00. Якщо ситуація не покращиться – його перенесуть на наступний день.

Як відомо, Україну у фіналі представить Катерина Коцар. У кваліфікації вона посіла 11 місце.

Напередодні вона поділилась очікуваннями від фіналу, анонсувавши, що може знову наважитись на складнішу програму, щоб поборотись за найвищі позиції.

Оновлено

Катерина Коцар закликала "не розходитися": анонсувала відновлення тренувальних спроб вже через 12 хвилин.

Початок фіналу у жіночому бігейрі розпочнеться о 21:45. Пряма трансляція буде на платформах Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного.

Слідкуйте за текстовою трансляцією десятого змагального дня Олімпіади-2026.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Катерина Коцар Олімпійські ігри-2026

Катерина Коцар

Коцар анонсувала складний трюк-сюрприз на фінальний виступ ОІ-2026
Мілан-Кортіна. День 10. Історичний фінал для Коцар, суперкоманда у стрибках та спроба Гандея в шорт-треку
7 дисциплін в одному виді та українці серед лідерів: що потрібно знати про фрістайл
Коцар – про історичний вихід у фінал Олімпіади-2026 та освідчення: Просто неймовірно прекрасна ніч
Історичне золото Бразилії, драма шведських лижниць, Коцар у фіналі: підсумки Олімпіади за 14 лютого

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік