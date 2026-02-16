Українська правда
Стрибки з трампліна. Україна посіла 14 місце в командному турнірі Олімпіади-2026

Олег Дідух — 16 лютого 2026, 20:44
Стрибки з трампліна. Україна посіла 14 місце в командному турнірі Олімпіади-2026
Віталій Калініченко та Євген Марусяк
Skijumping.pl

Збірна України зі стрибків на лижах з трампліна в особі Євгена Марусяка та Віталія Калініченка посіла 14 місце в парному командному турнірі (SuperTeam), який на Олімпійських іграх розігрується вперше в історії. Наш дует припинив боротьбу за підсумками першої спроби. На цьому для збірної України зі стрибків з трампліна виступи на Олімпіаді-2026 завершено.

До другого раунду відбираються 12 кращих команд, до третього – 8. Сумарно на старт вийшли 17 дуетів.

Лідирує на даний момент австрійський дует Ян Хьорль/Штефан Ембахер. Вони випереджають команди Словенії (Анже Ланішек/Домен Превц) та Польщі (Павел Вонсек/Кацпер Томасяк).

Результати після першої спроби:

Напередодні жіночий особистий турнір на великому трампліні виграла норвежка Анна Одін Стрьом.

