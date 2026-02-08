Шосте золото Клебо, історичний рекорд Такеучі, невдача Данчі: підсумки Олімпіади за 8 лютого

8 лютого, у другий день XXV зимових Олімпійських ігор в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо було розіграно 8 комплектів нагород. Українці поки залишаються без медалей.

Перші нагороди неділі було розіграно в гірських лижах, а саме в жіночому швидкісному спуску. Золоту медаль завоювала чинна чемпіонка світу в цій дисципліні американка Брізі Джонсон. Лише 0,04 секунди їй програла німкеня Емма Айхер. Третьою стала господарка траси Соф'я Годжа.

Єдина представниця України у змаганнях, Анастасія Шепіленко, посіла 32 місце, останнє серед тих, хто фінішував.

Справжня драма сталася з легендарною 41-річною американкою Ліндсі Вонн. Спортсменка приїхала до Італії з розривом хрестоподібної зв'язки коліна. Незважаючи на це, у тренувальних спусках вона показувала високі результати.

Однак уже на початку верхньої частини траси Вонн зазнала важкого падіння, внаслідок чого її довелося доправляти до лікарні вертольотом. Подальша її участь у змаганнях виключена.

U.S. ski star Lindsey Vonn was injured in a crash during the Winter Olympics and was airlifted by helicopter to a medical facility. pic.twitter.com/g4KrageW1q — Open Source Intel (@Osint613) February 8, 2026

Гірськолижний спорт. Жінки, швидкісний спуск

Брізі Джонсон (США) – 1:36.10 Емма Айхер (Німеччина) – +0.04 Соф'я Годжа (Італія) – +0.59

У чоловічому скіатлоні на 20 км своє шосте "золото" Олімпіад здобув легендарний норвежець Йоханнес Клебо. Причому нагороди найвищого гатунку він здобуває на трьох поспіль Іграх.

Йоханнес Клебо Getty images

Другим став француз Матес Делож, третім – співвітчизник Клебо, Мартін Льовстром Ньєнгет. Однак розподіл призових місць міг бути іншим, адже так званий "нейтральний" лижник Савелій Коростельов фінішував четвертим, і його команда подала протест на виїзд Деложа за межі траси, що могло спричинити дискваліфікацію француза.

Однак протест відхилили, росіянин залишився четвертим.

Україну в цій гонці представляли два спортсмени – Олександр Лісогор і Дмитро Драгун. Вони посіли 53 і 59 місця відповідно. Цікаво, що навіть такий результат можна вважати успіхом, адже українцям вперше вдалося фіншувати в скіатлоні з 2010 року. У 2014 році вітчизняні спортсмени в цьому виді програми не стартували, а у 2018 і 2022 роках їх знімали як колових.

Лижні гонки. Чоловіки, скіатлон 20 км

Йоханнес Клебо (Норвегія) – 46:11.0 Матес Делож (Франція) – +2.0 Мартін Льовстром Ньєнгет (Норвегія) – +2.1

Стартувала одна з найцікавіших для українських уболівальників на Олімпіаді біатлонна програма. Першою дисципліною стала змішана естафета. Золоту медаль здобули одні з головних фаворитів, збірна Франції. Доля інших нагород вирішувалася на останній стрільбі стоячи, на яку одночасно прийшли представниці Італії, Німеччини та Норвегії.

Ліза Віттоцці відстрілялася ідеально й принесла італійцям "срібло". Франциска Пройсс заробила одне коло штрафу й фінішувала третьою, а ось Марен Кіркейде з восьми патронів влучила тільки в три мішені, чим поховала сподівання норвежців на нагороди.

Зазначимо, що італієць Лукас Гофер, один із володарів "срібла", виступає на Олімпіаді із прапором України на гвинтівці на знак підтримки нашої країни.

Лукас Гофер Getty images

Збірна України провела непогану гонку. Дмитро Підручний та Віталій Мандзин на екваторі тримали команду в шістці кращих. Жінки ж виступали неоптимальним складом через не найкращі кондиції Юлії Джими та Христини Дмитренко. Олена Городна та Олександра Меркушина привели наших біатлоністів на восьму підсумкову позицію.

Біатлон, змішана естафета

Франція (0+7) – 1:04:15.5 Італія (0+5) – +25.8 Німеччина (1+3) – +1:05.3

Визначилися медалісти у паралельному гігантському слаломі серед сноубордистів обох статей. У жінок перемогу святкувала Зузана Мадерова з Чехії, друге місце посіла австрійка Сабіна Пайер, третє – італійка Лючія Далмассо.

Дворазова чемпіонка Олімпіад (2018, 2022) чешка Естер Ледецька поступилася у півфіналі якраз Пайер.

35-річна українка Аннамарі Данча взяла участь у п'ятій для себе Олімпіаді. На жаль, подолати кваліфікацію їй не вдалося. Данча посіла лише 29 місце у попередніх заїздах.

Під час попередніх заїздів абсолютний рекорд Олімпійських ігор встановила 42-річна японка Томока Такеучі. Вона взяла участь у сьомому головному старті чотириріччя поспіль. Серед жінок більше разів виступала лише німецька ковзанярка Клаудіа Пехштайн (8), однак вона пропустила Олімпіаду-2010 у Ванкувері.

Томока Такеучі Alchetron

Цікаво, що у фінальну частину паралельного гігантського слалому (у топ-16) вийшла австрійка Клаудія Ріглер, якій 52 роки. Втім, медалі вона не здобула.

Сноуборд. Жінки, паралельний гігантський слалом

Зузана Мадерова (Чехія) Сабіна Пайер (Австрія) Лючія Далмассо (Італія)

У чоловіків у цій же дисципліні переміг австрієць Бенджамін Карл і відзначив свій успіх у стилі скандального футболіста Маріо Балотеллі. Другим став кореєць Кім Сангкюм, третім – болгарин Тервел Замфіров.

Не в найкращому сенсі відзначився італієць Роланд Фішналлер. Він приїхав на свою сьому Олімпіаду, і щоб це підкреслити, розмістив на шоломі прапори країн-господарок усіх Ігор, у яких він брав участь. Відповідно, через Сочі-2014 на його шоломі з'явився російський прапор.

Шолом Роланда Фішналлера Скріншот із трансляції

Сноуборд. Чоловіки, паралельний гігантський слалом

Бенджамін Карл (Австрія) Кім Сангкюм (Корея) Тервел Замфіров (Болгарія)

Гонку чоловіків-ковзанярів на 5000 м виграв норвежець Сандер Ейтрем, встановивши при цьому новий олімпійський рекорд. Це вже друге олімпійське досягнення, встановлене за дві гонки на міланській арені Milano Speed Skating Stadium. Напередодні подібним успіхом відзначилася італійка Франческа Лоллобріджида на дистанції 3000 м.

Сандер Ейтрем Getty images

Срібну медаль завоював чех Методей Їлек, бронзову – італієць Ріккардо Лорелло.

Ковзанярський спорт. Чоловіки, 5000 м

Сандер Ейтрем (Норвегія) – 6:03.95 (ОР) Методей Їлек (Чехія) – +2.53 Ріккардо Лорелло (Італія) – +5.27

Завершилися дводенні змагання в одиночних санях у чоловіків. Перемогу прогнозовано здобув головний фаворит, німець Макс Лангенхан, який в останньому заїзді встановив рекорд траси. Другим став австрієць Йонас Мюллер, третім – італієць Домінік Фішналлер.

Наддосвідчений 37-річний українець Андрій Мандзій посів 12 місце, і це найкращий результат в історії Олімпіад у чоловічих одномісних санях. Кращі результати у цьому виді мали українські саночниці Наталія Якушенко та Лілія Лудан, для яких рекордами на Іграх були 8 та 6 позиції відповідно.

Андрій Мандзій FIL

Антон Дукач, який випереджав Мандзія за підсумками перших двох спроб, провалив третій заїзд і в підсумку фінішував 16-м.

Санний спорт. Чоловіки, одномісні сани

Макс Лангенхан (Німеччина) – 3:31.191 Йонас Мюллер (Австрія) – +0.596 Домінік Фішналлер (Італія) – +0.934

Пізно ввечері завершилися командні змагання фігуристів. Найкращими тут стали представники США. Срібні медалі отримала команда Японії, бронзові – у господарів, італійців. Доля "золота" тут вирішилася в останньому виді програми, чоловічому одиночному катанні, в якому американець Ілья Малінін випередив японця Шуна Сато.

Фігурне катання. Командні змагання

США – 69 Японія – 68 Італія – 60

Достроково визначилися півфіналісти турніру міксту в керлінгу. 9 лютого продовжать боротьбу за медалі збірні Великої Британії, США, Італії та Швеції.

Після двох днів Олімпіади лідером медального заліку є збірна Норвегії, яка має 3 золоті, 1 срібну та 2 бронзові нагороди. Однак найбільше медалей, 9, здобули господарі, команда Італії (1-2-6)

9 лютого, у третій день Олімпійських ігор, буде розіграно 5 комплектів нагород.