Перша поразка Великої Британії, Південна Корея розгромила Естонію: результати матчів з керлінгу на Олімпіаді-2026

Сергій Шаховець — 8 лютого 2026, 17:30
Перша поразка Великої Британії, Південна Корея розгромила Естонію: результати матчів з керлінгу на Олімпіаді-2026
World Curling / Стівен Фішер

У неділю, 8 лютого, відбулися матчі попереднього етапу змішаного турніру з керлінгу на Олімпійських іграх-2026.

У межах десятої сесії Південна Корея здобула другу поспіль перемогу, здолавши естонський дует з рахунком 9:3. В іншому протистоянні Чехія обіграла Норвегію – 6:3.

Під час 11-ї сесії першої поразки в турнірі зазнали британці, які мінімально поступилися Швейцарії (6:7). Важливу перемогу здобула команда США, яка обіграла Естонію. Італія та Швеція, які претендують на вихід у півфінал, теж здобули переможні результати. 

Олімпійські ігри 2026. Керлінг
Попередній етап, змішані пари
8 лютого

Сесія 10

Норвегія – Чехія 3:6

Естонія – Південна Корея 3:9

Сесія 11

Канада – Швеція 6:7

Велика Британія – Швейцарія 6:7

США – Естонія 5:3

Італія – Чехія 8:2

Сесія 12

20:05. Швейцарія – Норвегія

20:05. Канада – Південна Корея

Нагадаємо, що з десяти учасників турніру до півфінальної стадії виходять чотири команди. Наразі лише збірна Великої Британії гарантувала собі участь у плейоф. З результатами четвертого дня можна ознайомитись ТУТ.

Україна не бере участі в змаганнях з керлінгу. "Синьо-жовті" будуть представлені в 11 з 16 видів спорту. Загалом на Олімпійських іграх-2026 змагатиметься 46 українців.

Зазначимо, що турнір з керлінгу триватиме усі 18 змагальних днів Олімпіади-2026. Детальніше про цей вид спорту можна почитати за цим посиланням.

