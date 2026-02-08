Українська правда
Ледецька сенсаційно програла у чвертьфіналі на Іграх-2026

Сергій Шаховець — 8 лютого 2026, 15:17
Естер Ледецька
Чеська сноубордистка Естер Ледецька несподівано програла у чвертьфіналі паралельного гігантського слалому на Олімпійських іграх 2026.

Фаворитка змагань поступилася австрійці Сабін Пауєр та залишиться без олімпійської медалі. Чинна чемпіонка програла суперниці 0,06 секунди. Розчарування результатом було настільки сильним, що чешка проігнорувала традиційне фото з опоненткою.

Зазначимо, що Естер Ледецька вигравала золоті медалі на Іграх 2018 та 2022 років у цій дисципліні. Крім того, 30-річна чешка є дворазовою чемпіонкою світу зі сноубордингу.

Ледецька також прославилася тим, що виграла золоті медалі у двох різних дисциплінах: у Пхьончангу-2018 вона стала олімпійською чемпіонкою ще й у гірських лижах.

Нагадаємо, що представниця України у паралельному гігантському слаломі Аннамарі Данча не змогла пробитися до 1/8 фіналу, завершивши кваліфікацію на 29 місці.

