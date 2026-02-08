Визначилися олімпійські чемпіони у сноубордингу

На зимових Олімпійських іграх 2026 визначилися чемпіони зі сноубордингу в паралельному гігантському слаломі серед чоловіків та жінок.

Австрійський сноубордист Бенджамін Карл захистив титул олімпійського чемпіона та вдруге здобув золоту медаль.

Кореєць Кім Сангкюм завоював срібло, поступившись переможцю на 0.19 секунд. Бронзовим призером став Тервел Замфіров з Болгарії.

Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки

1. Бенджамін Карл (Австрія)

2. Кім Сангкюм (Південна Корея)

3. Тервел Замфіров (Болгарія)

4. Тім Мастнак (Словенія)

У жінок вперше олімпійською чемпіонкою стала чешка Зузана Мадерова. Австрійка Сабіна Пайер здобула срібну медаль, а бронзу виграла Лючія Далмассо з Італії.

Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Жінки

1. Зузана Мадерова (Чехія)

2. Сабіна Пайер (Австрія)

3. Лючія Далмассо (Італія)

4. Еліза Каффонт (Італія)

Нагадаємо, що українська спортсменка Аннамарі Данча вибула зі змагань у кваліфікації, посівши підсумкове 29-те місце.

Фаворитка змагань чешка Естер Ледецька сенсаційно програла у чвертьфіналі змагань Сабіні Пауер з Австрії, яка у підсумку стала срібною призеркою.