Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Джонсон – олімпійська чемпіонка в швидкісному спуску, Вонн жахливо впала

Олег Дідух — 8 лютого 2026, 14:26
Брізі Джонсон
Getty Images

Американська гірськолижниця Брізі Джонсон стала олімпійською чемпіонкою Ігор 2026 року в швидкісному спуску. Для неї це перша олімпійська медаль у кар'єрі, Джонсон – чинна чемпіонка світу в цьому виді програми.

Джонсон на 0,04 секунди випередила німкеню Емму Айхер. Третьою стала господарка змагань, італійка Соф'я Годжа, яка на попередніх двох Олімпіадах брала в швидкісному спуску золото та срібло.

Під час швидкісного спуску трапилася справжня драма. Легендарна Ліндсі Вонн вийшла на старт незважаючи на розрив хрестоподібної зв'язки коліна, і вже на самому початку гонки знову важко впала. Американку евакуювали з траси на вертольоті.

Україну в швидкісному спуску представляла одна спортсменка – Анастасія Шепіленко. Вона посіла 32 місце – останнє з усіх, хто дістався фінішу.

Підсумкові результати:

У понеділок, 9 лютого, на Олімпіаді-2026 буде розіграно ще один комплект нагород – у чоловічій командній комбінації. Початок першої спроби – об 11:30 за київським часом.

