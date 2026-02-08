Українська правда
Мандзій побив рекорд України в чоловічих санах на ОІ, Лангенхан здобув золото

Станіслав Лисак — 8 лютого 2026, 20:13
Андрій Мандзій
FIL

Завершились змагання у чоловічих одномісних санах в межах Зимових Олімпійських Ігор-2026, де виступали й українські спортсмени.

37-річний Андрій Мандзій, для якого ця Олімпіада стала четвертою в кар'єрі, фінішував 12, що стало найкращим показником в історії України у чоловічих санях на ОІ.

Кращі результати у цьому виді мали українські саночниці Наталія Якушенко та Ліля Лудан, для яких найкращим виступом на Олімпіаді були 8 та 6 позиції відповідно.

Фото Від прапороносця збірної України до роботи прибиральницею: історія Наталії Якушенко

Інший український санкар Антон Дукач, для якого невдало склалася третя спроба завершив Олімпіаду на 3 місці.

Золото здобув представник Німеччини Макс Лангенхан, який перевершив срібного призера Йонаса Мюллера з Австрії на 0,596 секунди, встановивши в останньому заїзд рекорд траси.

Місцевий санкар Домінік Фішналлер завоював бронзу.

Олімпійські Ігри-2026

Одномісні сани

1. Макс Лангенхан (Німеччина) 3:31,191;

2. Йонас Мюллер (Австрія) +0,596;

3. Домінік Фішналлер (Італія) +0,934,

...

12. Андрій Мандзій (Україна) +3,583;

16. Антон Дукач (Україна) +4,013.

Слідкуйте за текстовою трансляцією третього змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Антон Дукач Андрій Мандзій Олімпійські ігри-2026

Андрій Мандзій

