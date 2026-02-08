Українська правда
В стилі Балотеллі: австрійський сноубордист креативно відсвяткував золото на Олімпіаді

Богдан Войченко — 8 лютого 2026, 19:08
Австрійський сноубордист Бенджамін Карл став одним із найяскравіших героїв Зимових Олімпійських ігор-2026.

Після перемоги в паралельному гігантському слаломі серед чоловіків спортсмен не стримав емоцій і відсвяткував своє золото у стилі Маріо Балотеллі просто зняв верхній одяг і залишився з оголеним торсом.

Таким чином Карл не лише привернув увагу вболівальників та камер, а й офіційно захистив титул олімпійського чемпіона.

Чотири роки тому австрієць уже тріумфував у цій дисципліні на Іграх у Пекіні, а в Мілані підтвердив свій статус одного з найстабільніших сноубордистів світу.

Нагадаємо, кореєць Кім Сангкюм завоював срібло, поступившись Карлу на 0.19 секунд, а бронзовим призером став Тервел Замфіров з Болгарії.

Слідкуйте за текстовою трансляцією третього змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

