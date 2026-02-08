В стилі Балотеллі: австрійський сноубордист креативно відсвяткував золото на Олімпіаді

Австрійський сноубордист Бенджамін Карл став одним із найяскравіших героїв Зимових Олімпійських ігор-2026.

Після перемоги в паралельному гігантському слаломі серед чоловіків спортсмен не стримав емоцій і відсвяткував своє золото у стилі Маріо Балотеллі – просто зняв верхній одяг і залишився з оголеним торсом.

Таким чином Карл не лише привернув увагу вболівальників та камер, а й офіційно захистив титул олімпійського чемпіона.

Чотири роки тому австрієць уже тріумфував у цій дисципліні на Іграх у Пекіні, а в Мілані підтвердив свій статус одного з найстабільніших сноубордистів світу.

Austria's Benjamin Karl wins the gold medal snowboard slalom and immediately removes 4 layers of ski clothing in like 20 seconds to flex shirtless. that's dedication to celebration pic.twitter.com/vhN5w2X9IJ — Rodger Sherman (@rodger) February 8, 2026

Austria's Benjamin Karl celebrating his victory in the men's snowboarding parallel giant slalom final.



No notes.#Olympics | #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/zSDN41kMTM — Lukas Weese (@Weesesports) February 8, 2026

Нагадаємо, кореєць Кім Сангкюм завоював срібло, поступившись Карлу на 0.19 секунд, а бронзовим призером став Тервел Замфіров з Болгарії.

