Це знак підтримки для них: Гофер – про прапор України на своїй гвинтівці

Олексій Мурзак — 8 лютого 2026, 20:43
Лукас Гофер
Італійський біатлоніст Лукас Гофер прокоментував свій виступ на 2-му етапі змішаної естафети на Олімпіаді‑2026, де команда Італії виграла срібло, а також окремо подякував українським вболівальникам, які дивилися гонку під час блекаутів.

Своїми враженнями він поділився у коментарі Tribuna.com.

"Це було неймовірно. Здобути медаль саме тут було метою протягом чотирьох років, і вся команда відчувала великий тиск. Тож тепер ця медаль є ще більш особливою.

Також хочу подякувати всім українцям. У мене є хороші друзі в Україні – наприклад, Юрій, який виготовляє нам ремені для гвинтівок – він мій дуже близький друг. Українській прапор на моїй гвинтівці? Це означає, що біатлонна родина є великою родиною, яка висловлює підтримку українцям. Я хочу й надалі виступати з цим прапором – це також знак підтримки для них", – сказав Гофер.

Читайте також :
Мешканець Сумщини допомагає легендарним спортсменам вигравати титули: виготовляє біатлонне спорядження

Нагадаємо, збірна України у цій гонці фінішувала 8-ю.

