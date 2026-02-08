Це знак підтримки для них: Гофер – про прапор України на своїй гвинтівці
Італійський біатлоніст Лукас Гофер прокоментував свій виступ на 2-му етапі змішаної естафети на Олімпіаді‑2026, де команда Італії виграла срібло, а також окремо подякував українським вболівальникам, які дивилися гонку під час блекаутів.
Своїми враженнями він поділився у коментарі Tribuna.com.
"Це було неймовірно. Здобути медаль саме тут було метою протягом чотирьох років, і вся команда відчувала великий тиск. Тож тепер ця медаль є ще більш особливою.
Також хочу подякувати всім українцям. У мене є хороші друзі в Україні – наприклад, Юрій, який виготовляє нам ремені для гвинтівок – він мій дуже близький друг. Українській прапор на моїй гвинтівці? Це означає, що біатлонна родина є великою родиною, яка висловлює підтримку українцям. Я хочу й надалі виступати з цим прапором – це також знак підтримки для них", – сказав Гофер.
Нагадаємо, збірна України у цій гонці фінішувала 8-ю.