Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

52-річна австрійська сноубордистка вийшла у фінал Олімпіади-2026

Олександр Булава — 8 лютого 2026, 13:03
52-річна австрійська сноубордистка вийшла у фінал Олімпіади-2026
Клаудія Ріглер
Іnstagram.com/claudia__riegler

Сьогодні, 8 лютого, на Олімпійських іграх відбулась кваліфікація у паралельному гігантському слаломі.

У фінальний раунд змогла пробитись 52-річна представниця Австрії Клаудія Ріглер. Вона пройшла кваліфікацію та подолала раунд на вибування, посівши останнє 16-те прохідне місце з результатом 1.35,43.

Ріглер дебютувала у сноуборді в 1994 році. За цей час вона стала чемпіонкою світу, здобула неодноразові перемоги на етапах Кубка світу та Європи.

На Олімпійських іграх австрійка розпочала свій шлях у 2002 році в Солт-Лейк-Сіті. Її найкращим результатом стало сьоме місце у Ванкувері у 2010 році.

Зазначимо, що кваліфікацію не змогла пройти українка Аннамарі Данча, яка посіла 29-те місце. Найкращий результат у відборі показала представниця Чехії Естер Ледецька – 1:30.79 хвилини.

Змагання в 1/8 фіналу у паралельному гігантському слаломі продовжаться 8 лютого о 14:00 (за Києвом). Із повним розкладом Олімпійських ігор-2026 можна ознайомитись – ТУТ.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Сноубординг Олімпійські ігри-2026

Олімпійські ігри-2026

Данча не подолала кваліфікацію у паралельному слаломі-гіганті на Олімпіаді-2026
Японія здобула золото та срібло у чоловічому бігейрі
Дукач йде 12-м, Мандзій – 14-й після двох заїздів у змаганнях чоловіків на санях-одиночках
Ми до цього не були готові, – Мигаль – про свій дебют на Олімпійських іграх-2026
Італійка Лоллобріджіда з першим олімпійським рекордом виграла золото на дистанції 3000 метрів

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік