52-річна австрійська сноубордистка вийшла у фінал Олімпіади-2026

Сьогодні, 8 лютого, на Олімпійських іграх відбулась кваліфікація у паралельному гігантському слаломі.

У фінальний раунд змогла пробитись 52-річна представниця Австрії Клаудія Ріглер. Вона пройшла кваліфікацію та подолала раунд на вибування, посівши останнє 16-те прохідне місце з результатом 1.35,43.

Ріглер дебютувала у сноуборді в 1994 році. За цей час вона стала чемпіонкою світу, здобула неодноразові перемоги на етапах Кубка світу та Європи.

На Олімпійських іграх австрійка розпочала свій шлях у 2002 році в Солт-Лейк-Сіті. Її найкращим результатом стало сьоме місце у Ванкувері у 2010 році.

Зазначимо, що кваліфікацію не змогла пройти українка Аннамарі Данча, яка посіла 29-те місце. Найкращий результат у відборі показала представниця Чехії Естер Ледецька – 1:30.79 хвилини.

Змагання в 1/8 фіналу у паралельному гігантському слаломі продовжаться 8 лютого о 14:00 (за Києвом). Із повним розкладом Олімпійських ігор-2026 можна ознайомитись – ТУТ.