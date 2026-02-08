Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри

"Нейтральний" спортсмен подав протест На Олімпіаді в надії здобути медаль: що вирішили організатори

Денис Іваненко — 8 лютого 2026, 16:24
Нейтральний спортсмен подав протест На Олімпіаді в надії здобути медаль: що вирішили організатори
Савелій Коростильов
Інстаграм спортсмена

"Нейтральний" лижник з Росії Савелій Коростельов став четвертим у скіатлоні на Олімпійських іграх, але зробив спробу вже після фінішу потрапити на п'єдестал.

Він оскаржував свою позицію, адже француз Матіс Делож, який здобув "срібло", на 14-му кілометрі гонки заїхав не в той поворот, скоротивши частину дистанції. За це його покарали жовтою карточкою.

На фініші відстань між французом і росіянином склала 1,6 секунди. Коростильов подав протест на підсумковий результат, але організатори після перегляду не змінили свого рішення.

Зазначимо, що "золото" в цій гонці здобув норвежець Йоганнес Клебо. Для нього це шоста перемога на Олімпіаді.

Нагадаємо, що перед стартом Ігор-2026 Савелія звинуватили в порушенні нейтральності. Він, зокрема, вподобав кілька постів у соцмережах з Путіним і російськими військовими.

Слідкуйте за текстовою трансляцією третього змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Читайте також :
Фото Італійський сноубордист виступив на Олімпіаді з російським прапором на шоломі
Олімпійські ігри 2026 Росія Лижні перегони

Лижні перегони

Лижні гонки. Клебо завоював своє шосте олімпійське золото
Срібна призерка Олімпіади-2026 розбила свою медаль
Клебо в погоні за історією, гегемонія шведок. Чого чекати від лижних гонок на Олімпіаді-2026
Призерка ЧС-2021 оголосила про завершення кар’єри
Найкращий лижник Росії знову відзначився хамським вчинком після гонки

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік