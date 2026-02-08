"Нейтральний" спортсмен подав протест На Олімпіаді в надії здобути медаль: що вирішили організатори

"Нейтральний" лижник з Росії Савелій Коростельов став четвертим у скіатлоні на Олімпійських іграх, але зробив спробу вже після фінішу потрапити на п'єдестал.

Він оскаржував свою позицію, адже француз Матіс Делож, який здобув "срібло", на 14-му кілометрі гонки заїхав не в той поворот, скоротивши частину дистанції. За це його покарали жовтою карточкою.

На фініші відстань між французом і росіянином склала 1,6 секунди. Коростильов подав протест на підсумковий результат, але організатори після перегляду не змінили свого рішення.

Зазначимо, що "золото" в цій гонці здобув норвежець Йоганнес Клебо. Для нього це шоста перемога на Олімпіаді.

Нагадаємо, що перед стартом Ігор-2026 Савелія звинуватили в порушенні нейтральності. Він, зокрема, вподобав кілька постів у соцмережах з Путіним і російськими військовими.

Слідкуйте за текстовою трансляцією третього змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.