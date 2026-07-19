Командний механізм Іспанії проти характеру Аргентини з геніальним Мессі: анонс фіналу ЧС-2026

У неділю, 19 липня, о 22:00 за київським часом розпочнеться головна подія чемпіонату світу-2026 з футболу – матч за трофей, у якому сильнішого визначатимуть збірні Іспанії та Аргентини. Фінальна битва зведе на одному полі дві кардинально різні ігрові концепції та філософії.

З одного боку – "Фурія Роха", яка продемонструвала найбільш структурний та збалансований футбол на турнірі. З іншого ж – чинні чемпіони, які закохали в себе багатьох нейтральних глядачів характером і жагою до перемоги, де різницю робить зірковий капітан Ліонель Мессі.

Іспанія: приклад колективної моделі та системного футболу

Збірна Іспанії Getty Images

Команда Луїса де ла Фуенте зарекомендувала себе на цьому мундіалі як найбільш збалансований колектив. В основі іспанського успіху лежить практично бездоганна організація оборонних дій, яка дозволила суперникам забити у ворота Унаї Сімона лише один раз за весь турнір.

При цьому атакувальна ланка функціонує як єдиний механізм, який не вибудуваний навколо одного гравця, хоча в команді є вундеркінд Ламін Ямал. Тренерський штаб зробив ставку на взаємозамінність і чітке виконання тактичних ролей у кожній фазі гри.

Завдяки високій інтенсивності пресингу та домінуванню в центрі поля "Фурія Роха" практично повністю контролювала темп усіх зустрічей на ЧС-2026. Багато аналітиків відзначають, що нинішня Іспанія відійшла від стерильного володіння м'ячем зразка минулих років, трансформувавши його у більш вертикальний і динамічний футбол.

Ефективна інтеграція вибухових флангових виконавців, де головною рушійною силою є Ламін Ямал, та залізобетонна дисципліна в опорній зоні продемонстрували: індивідуальний геній тут вбудований у систему, а не домінує над нею. Іспанці підходили до чемпіонату світу у статусі претендентів другого ешелону, проте якість гри на кожній стадії плейоф не залишила сумнівів у закономірності їхнього перебування у фіналі.

Аргентина: фактор Мессі та чемпіонський характер

Збірна Аргентини Getty Images

Збірна Аргентини пробивала собі шлях до вирішального матчу в умовах високого психологічного тиску, щоразу демонструючи вміння витискати максимум у кризових ситуаціях. Підопічні Ліонеля Скалоні кілька разів опинялись у критичному становищі по ходу турніру, проте щоразу демонстрували виняткову ментальну стійкість.

"Альбіселесте" беруть характером і непоступливістю. Вони на кожній стадії раунду плейоф мали проблеми, але у вирішальний момент на авансцені з'являвся Ліонель Мессі.

Він у свої 39 років залишається головним геймченджером. Капітан команди здійснив 12 результативних дій у семи матчах (8 голів і 4 асисти).

Водночас турнірний шлях південноамериканців супроводжувався постійним інформаційним галасом і дискусіями в експертному середовищі. Навколо команди сформувалася низка суперечливих суддівських рішень – починаючи від непоказаної червоної картки Мессі у стартовій грі проти Алжиру та закінчуючи розмовами про вигідну для чемпіонів сітку плейоф.

Утім, прагматичний підхід Скалоні та здатність його підопічних адаптуватися до будь-якого сценарію матчу нівелюють будь-який скепсис. Аргентина довела, що вміє терпіти на полі та конвертувати емоційне піднесення в результат.

Для цієї команди фінал є не просто можливістю захистити титул 2022 року, а й фінальним акордом епохи Ліонеля Мессі (принаймні на мундіалях). Заради лідера кожен гравець готовий продемонструвати свій максимум, відпрацьовуючи за нього в обороні, про що футболісти неодноразово заявляли у коментарях пресі.

Шлях до фіналу

Іспанія розпочала турнір невиразною нічиєю у групі зі збірною Кабо-Верде (0:0), яка, як з'ясувалося згодом, була не такою вже прохідною командою. Перемоги над Саудівською Аравією (4:0) та Уругваєм (1:0) все ж підняли команду Луїса де ла Фуенте на перше місце у квартеті H.

У стартовому раунді плейоф в 1/16 фіналу "Фурія Роха" без проблем розібралась із Австрією (3:0), а у драматичному поєдинку 1/8 фіналу обіграла Португалію (1:0), поставивши крапку в надіях Кріштіану Роналду виграти чемпіонат світу.

Після цього у важкому матчі іспанці пройшли Бельгію (2:1), скориставшись результативною помилкою Сенне Ламменса, який замінив травмованого Тібо Куртуа. А вже в 1/2 фіналу чинні чемпіони Європи фактично декласували Францію (2:0), яка вважалась головним фаворитом турніру.

Збірна Аргентини дуже впевнено виграла свою групу, перегравши спочатку Алжир (3:0), далі була перемога над Австрією (2:0) та "контрольна" звитяга над Йорданією (3:1).

У плейоф аргентинці вже мали набагато більше проблем. Вони лише в екстратаймах змогли дотиснути Кабо-Верде (3:2), далі пройшли Єгипет (3:2), поступаючись 0:2 до 75-ї хвилини.

В 1/4 фіналу підопічні Ліонеля Скалоні не без проблем обіграли команду Швейцарії (3:1), вирішивши долю протистояння в додатковий час. А за крок до фіналу "альбіселесте" записали собі в актив камбек проти Англії (2:1), хоча поступались ще на 85-й хвилині зустрічі.

Історія протистоянь Іспанії та Аргентини

Загалом команди протистояли одна одній 14 разів. Між ними зберігається повний паритет – по шість перемог і дві нічиї (баланс голів 19:18 на користь європейців).

Востаннє вони перетинались на полі в березні 2018 року. Тоді в товариській зустрічі в Мадриді іспанці не продемонстрували гостинності, розгромивши "альбіселесте" з рахунком 6:1, де хеттрик записав собі в актив Іско.

Що цікаво, лише один з усіх очних поєдинків мав офіційний статус. Це сталось на ЧС-1966, коли аргентинці тріумфували (2:1) на груповому етапі.

Кадрова ситуація та оптимальні склади

Обидва колективи підходять до фіналу в оптимальних кондиціях і без кадрових втрат. Ні травмованих, ні дискваліфікованих гравців в складі обох команд немає.

Спочатку Ламін Ямал та Педро Порро змусили вболівальників "Фурії Рохи" нервувати, оскільки пропустили перше повноцінне тренування команди після півфіналу, працюючи за індивідуальною програмою. Проте це був лише запобіжний захід – обидва основні гравці правого флангу зможуть вийти у старті.

Іспанія : Сімон – Кукурелья, Лапорт, Кубарсі, Порро – Руїс, Родрі – Баена, Ольмо, Ямал – Оярсабаль

: Сімон – Кукурелья, Лапорт, Кубарсі, Порро – Руїс, Родрі – Баена, Ольмо, Ямал – Оярсабаль Аргентина: Мартінес – Тальяфіко, Мартінес, Ромеро, Моліна – Паредес – Макалістер, Фернандес, Де Пауль – Альварес, Мессі

Де дивитись фінал ЧС-2026?

У прямому ефірі гру можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO на телеканалі "Футбол 1". Для перегляду необхідно мати активними передплати "Оптимальна", "Максимальна" чи "MEGOPACK XL".

Також фінал ЧС-2026 покажуть безплатно на телеканалі MEGOGO СПОРТ в ефірі цифрового телебачення Т2 та в більшості кабельних мереж. Текстова онлайн-трансляція буде доступна за посиланням.

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Прогноз букмекерів

За оцінками GGBET, фаворитом матчу є команда Луїса де ла Фуенте, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,33. Нічия – 3,13. Виграш "альбіселесте" – 3,54.

Здобуття "золота" Іспанією з урахуванням додаткового часу та серії пенальті – 1,7. На те, що аргентинці стануть чемпіонами – 2,27.

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