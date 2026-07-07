Роналду попрощався з чемпіонатом світу: збірна Іспанії обіграла Португалію на шляху у чвертьфінал ЧС-2026

Збірна Іспанії здобула перемогу над Португалією у межах 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Зустріч завершилась з рахунком 1:0.

Перший тайм завершився без забитих м'ячів, хоча обидві команди створили чимало гольових моментів. Іспанія більше контролювала гру – спершу Мікель Оярсабаль пробив поруч зі стійкою, а згодом Діогу Кошта врятував Португалію після ударів Ламіна Ямала та Алекса Баени.

У складі португальців найбільшу загрозу створювали Жоау Фелікс і Кріштіану Роналду, для якого цей чемпіонат світу став останнім у кар'єрі. Найреальніший шанс відкрити рахунок виник на 41-й хвилині, коли після потужного удару Нуну Мендеша та рикошету м'яч влучив у поперечину.

Першу половину другого тайму команди провели майже без небезпечних ударів по воротах. Іспанія й надалі володіла ініціативою, а після паузи на водопій небезпечно зі штрафного пробив Ламін Ямал.

Ключовий момент матчу стався на 90+1-й хвилині. Іспанці блискавично розіграли стандарт: Ферран Торрес розрізною передачею вивів Мікеля Меріно на ударну позицію, і той холоднокровно пробив у ближній кут воріт, принісши своїй команді перемогу.

Таким чином, збірна Іспанії вперше з 2010 року вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу.

До цього матчу команди зустрічались на великих турнірах п'ять разів. На чемпіонатах Європи команди мають по одній перемозі та одну нічию, а на чемпіонатах світу іспанці здобули перемогу в 1/8 фіналу 2010 року та зіграли внічию 3:3 у 2018-му. Крім того, минулого року збірні зустрілися у фіналі Ліги націй, де португальці виявилися сильнішими в серії післяматчевих пенальті.

Цей матч став останнім для 41-річного Кріштіану Роналду на чемпіонатах світу. Для португальця це був шостий Мундіаль у кар'єрі — стільки ж світових першостей провів і його багаторічний конкурент, Ліонель Мессі. Найкращим досягненням Кріштіану залишається четверте місце у 2006 році.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Плейоф, 1/8 фіналу

6 липня

Португалія – Іспанія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 90+1 Меріно

Огляд матчу

Відео MEGOGO

Далі на іспанців чекає протистояння з переможцем пари США – Бельгія, який визначиться 7 липня. Старт цієї зустрічі запланований о 03:00 за київським часом.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу Португалія пройшла Хорватію (2:1), а іспанці впевнено здолали Австрію (3:0).