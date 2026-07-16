Аргентина з камбеком здолала Англію та вийшла у фінал ЧС-2026

Збірна Аргентини обіграла Англію у межах 1/2 фіналу чемпіонату світу з футболу.

Зустріч завершилась з рахунком 2:1.

У першому таймі було багато єдиноборств і мінімум футболу – команди не завдали жодного удару в площину воріт. Гра розпочалася з тиску англійців, однак аргентинці перевели її в силову боротьбу з великою кількістю фолів, через які неодноразово виникали сутички між гравцями.

На старті другої половини Англія вийшла вперед. Гаррі Кейн опустився вглиб поля й розрізною передачею знайшов Деклана Райса. Півзахисник віддав на фланг Моргану Роджерсу, який прострілив на дальню стійку, де Ентоні Гордон замкнув передачу.

Аргентина відповіла блискавичною контратакою. Джуліано Сімеоне виходив віч-на-віч із голкіпером, але Джед Спенс у фантастичному підкаті вибив м'яч з-під його ніг.

Аргентинці продовжили тиснути на ворота суперника. Спочатку Ніколас Гонсалес після навісу Ліонеля Мессі головою розстрілював ворота, однак Англію врятував неймовірний сейв Джордана Пікфорда. За кілька хвилин Алексіс Мак Аллістер замикав подачу Родріго Де Пауля, але влучив у стійку.

Аргентина зрівняла рахунок після розіграшу кутового на 85-й хвилині. Мессі віддав передачу на Енцо Фернандеса, який потужним ударом здалеку пробив Пікфорда.

На другій компенсованій до основного часу хвилині Лаутаро Мартінес головою замкнув передачу Мессі та приніс Аргентині перемогу з рахунком 2:1 і путівку до фіналу чемпіонату світу.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Раунд плейоф, 1/2 фіналу

15 липня

Англія – Аргентина 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 55 Гордон, 1:1 – 85 Фернандес, 1:2 – 90+2 Мартінес

Аргентина вийшла у сьомий фінал Мундіалю і зрівнялась за цим показником з Бразилією. Попереду лише Німеччина/ФРН, яка грала у вирішальних матчах 8 разів.

Огляд матчу 1/2 фіналу ЧС-2026

Відео MEGOGO

Напередодні, збірна Іспанії з голами Оярсабаля та Порро здолала Францію та вийшла у фінал ЧС-2026.

Фінальний матч відбудеться у неділю, 19 липня. Початок – о 22:00 за київським часом.