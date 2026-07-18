Де ла Фуенте: У фіналі багато що залежатиме від роботи арбітра

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте вважає, що у фіналі чемпіонату світу проти Аргентини важливим фактором буде робота суддів.

Слова фахівця наводить Sport.es.

"Тут багато що залежатиме від роботи арбітра. Суддя не може бути поблажливим і дозволяти виходити за межі правил, переходити ті межі, які визначають допустиме у футболі. Я сліпо довіряю арбітрам, але також сліпо вірю в те, що ми чітко розуміємо, який матч нам потрібно провести. В певних сценаріях ми не відчуваємо себе комфортно. Нам зручно тоді, коли йдеться про футбол – про гру, про вірність нашим принципам, про те, щоб не піддаватися на провокації.

Це не означає, що Аргентина буде так робити. Аргентина гратиме у свій футбол, але ми повинні зосередитися виключно на собі – на тому, щоб посилювати свій стиль і вдосконалювати його. Саме над цим ми працюємо. Якщо ми будемо близькі до своєї ідеї і до того стилю, який привів нас сюди, у нас буде більше шансів боротися за перемогу. Якщо ми відійдемо від своїх принципів і нашої моделі, нам буде важко", – заявив де ла Фуенте.