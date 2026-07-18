Іспанія – Аргентина: анонс онлайн-трансляції фіналу ЧС-2026

У неділю, 19 липня, відбудеться фінал чемпіонату світу-2026 із футболу, в якому зустрінуться збірні Іспанії та Аргентини.

Гру на "Мет-Лайф Стедіум" в Іст-Резерфорді розсудить словенська бригада арбітрів на чолі зі Славко Вінчичем. Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння Іспанія – Аргентина безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що в 1/2 фіналу "Фурія Роха" переграла Францію (2:0). Підопічні Ліонеля Скалоні на останніх хвилинах вирвали вольову перемогу над Англією (2:1).

За оцінками GGBET, фаворитом матчу є команда Луїса де ла Фуенте, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,33. Нічия – 3,13. Виграш "альбіселесте" – 3,54.

Здобуття "золота" Іспанією з урахуванням додаткового часу та серії пенальті – 1,7. На те, що аргентинці стануть чемпіонами – 2,27.

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