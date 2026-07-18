Перебуває в ідеальній формі: тренер збірної Іспанії – про стан Ямала перед фіналом ЧС-2026

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте оцінив стан вінгера Ламіна Ямала, який напередодні пропустив тренування команди.

Його слова передає The Athletic.

Тренер розповів, що Ямал пропустив тренування через забій та підійде до фіналу проти Аргентини у своїй найкращій формі.

"Ламін у порядку. Сьогодні всі гравці добре потренувалися, завтра у нас останнє тренування. Це найважливіші моменти, і ми сподіваємося, що не виникне жодних проблем, бо потім уже не буде достатньо часу на відновлення, якщо трапиться якась неприємність. Дай Боже, щоб цього не сталося, але всі здорові. У нього був сильний забій у ділянці стегна, і це дуже боляче. Але Ламін нормально дограв матч. Вчора він не тренувався як запобіжний захід, бо відчував невеликий дискомфорт: ми вирішили, що йому краще відпочити. Крім того, це був день відновлення. Такий відпочинок ми називаємо "невидимим тренуванням". З ним усе гаразд – жодних проблем немає. Він перебуває в ідеальній фізичній формі", – заявив де ла Фуенте.

Вирішальний поєдинок між Іспанією та Аргентиною відбудеться 19 липня на "МетЛайф Стедіум", що знаходиться в місті Іст-Ратерфорд, поблизу Нью-Йорка. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Іспанії не без проблем подолала стадію групового етапу, зігравши внічию з Кабо-Верде, розгромивши Саудівську Аравію та мінімально перегравши Уругвай.

Проте у плейоф іспанці діяли значне впевненіше – розгром збірної Австрії, мінімальна перемога над Португалією та Бельгією, а також впевнена звитяга проти Франції на шляху до фіналу. На цьому мундіалі "Фурія Роха" пропустила всього 1 гол.

Іспанія вдруге зіграє у фіналі чемпіонатів світу після успіху у 2010 році.