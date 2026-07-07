Аргентина з камбеком перемогла збірну Єгипту в 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Аргентини обіграла національну команду Єгипту в межах 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Зустріч завершилась з рахунком 3:2.

У підсумку матчу Ліонель Мессі став найкращим асистентом на чемпіонатах світу з 9 результативними передачами. Окрім цього він став першим гравцем в історії мундіалів, який забив у 9-ти матчах поспіль. Також після забитого м'яча на 83-й хвилині Мессі став лише другим аргентинцем після Стабіле у 1930 році, який забив 8 голів на одному ЧС.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Плейоф, 1/8 фіналу, 7 липня

Аргентина – Єгипет 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 15 Ібрагім, 0:2 – 67 Зіко, 1:2 – 79 Ромеро, 2:2 – 83 Мессі, 3:2 – 90+2 Фернандес

Аргентина в 1/4 фіналу зустрінеться з переможцем матчу Швейцарія – Колумбія, який відбудеться 7 липня о 23:00 за київським часом.

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