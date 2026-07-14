Збірна Іспанії з голами Оярсабаля та Порро здолала Францію та вийшла у фінал ЧС-2026

У вівторок, 14 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся перший матч 1/2 плейоф, у якому збірна Іспанії перемогла команду Франції.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Команди доволі обережно розпочали поєдинок, а моментів біля обох воріт не було майже до середини тайму, і саме тоді відбувся перший переломний момент: Люка Дінь у режимі кікбоксера зніс Ламіна Ямала у власному карному та заробив пенальті на власні ворота.

До точки підійшов Мікель Оярсабаль, холоднокровно пробивши у дальній кут воріт Майка Меньяна, який хоч і вгадав напрямок удару, втім, врятувати свою команду від голу не зміг.

Після голу гра дещо розкрилася, однак в основному це були обміни дальніми ударами з-за меж карного, які були неточними. Так, доволі класний момент забити вдруге на 38-й хвилині мале саме іспанці, однак постріл Фабіана Руїса з вбивчої позиції заблокував захисник суперників.

Підопічні Дідьє Дешама за кілька хвилин відповіли класним пасом Барколя, який вивів Кіліана Мбаппе на побачення з Унаї Сімоном, однак іспанський голкіпер прочитав ситуацію та випередив французького нападника, вибивши м'яч у нього з-під ніг. Арбітр компенсував 6 додаткових хвилин, але до перерви рахунок на табло більше не змінився.

Початок другого тайму чимось нагадав старт першої 45-хвилинки, французи трохи більше володіли ініціативою, але гострих моментів створити не змогли, натомість підопічні Луїса де ла Фуенте використали ледь не першу свою нагоду: Дані Ольмо віддав класну передачу в дотик на забігаючого у штрафний Педро Порро, який влучним ударом відправив м'яч у правий кут воріт Меньяна.

Трохи згодом "Фурія Роха" на хвилі успіху взагалі занесла третій м'яч у ворота французів, але арбітр одразу скасував гол Ямала через офсайд.

На 66-й хвилині скоротити відставання міг Мбаппе, але м'яч після його удару рикошетом від Кукурельї пройшов поруч зі стійкою. Іспанці ж відповіли неточним ударом Феррана Торреса. який непогано пробивав головою поруч зі стійкою воріт суперника.

За 9 хвилин до завершення основного часу Унаї Сімон знову вийшов далеко, аби зупинити Кунде, однак його опонент не наважився одразу на удар, трохи пройшов і пробив знову ж таки у голкіпера збірної Іспанії, який встиг повернутися назад. На 89-й "Ле Бльо" заробили непоганий стандарт майже на лінії штрафного суперника, але і тут Мбаппе пробив просто над воротами. Вже у компенсований арбітром час міг забивати Дембеле, пробивши точно в голкіпера іспанської збірної.

Загалом Дешам використав ще низку замін, однак його команда відверто не змогла навіть провести якісний "останній штурм", іспанці все перекушували в обороні, десь і затягували час, не давши у підсумку Франції перевести гру бодай в екстратайми.

Варто зазначити, що Іспанія вийшла у фінал, маючи лише 1 пропущений гол, це повторення найкращого показника серед фіналістів ЧС перед фіналом. Таке ж досягнення має збірна Німеччини, яка на першості 2002 року перед фіналом пропустила лише один м'яч – від Ірландії, а вже у фіналі програла Бразилії 0:2, але тоді формат турніру складався з 64 матчів, тож клуби грали на одну стадію плейоф менше.

Водночас також додамо, що для зірки збірної Франції Кіліана Мбаппе це взагалі став його перший виліт в межах ЧС у кар'єрі.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Раунд плейоф, 1/2 фіналу, 14 липня

Франція – Іспанія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 22 Оярсабаль (пен), 0:2 – 58 Порро

Нагадаємо, другий фіналіст визначиться у протистоянні між збірними Аргентини та Англії, які свій півфінал зіграють 15 липня, початок о 22:00 за київським часом. Там свого суперника за "бронзу" дізнається і збірна Франції.