Збірна Аргентини з рекордними голами Мессі обіграла Австрію та вийшла у плейоф ЧС-2026

У понеділок, 22 червня, на чемпіонаті світу-2026 з футболу відбувся матч 2-го туру групи J, у якому збірна Аргентини перемогла команду Австрії.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Підопічні Ліонеля Скалоні з перших хвилин захопили ініціативу, водночас суперник був не проти такої гри, намагаючись грати від оборони та ловити опонента на контратаках, однак у нього мало що виходило.

Перший "дзвіночок" для австрійців пролунав вже на 5-й хвилині, коли вони привезли на власні ворота пенальті, який все ж було призначено після перегляду VAR. До точки підійшов Мессі, але перемудрив з ударом і відправив м'яч поруч зі стійкою воріт Александра Шлагера.

Надалі малюнок гри не змінився, хоча на тлі незабитого пенальті Австрія трохи окрилилася та навіть трохи пограла першим номером, але гострих моментів особливо не створила.

Водночас перший гол було забито на 38-й хвилині: Факундо Медіна відкотив м'яч на межу штрафного майданчика під удар Ліонелю Мессі, який вже з гри все ж переграв голкіпера, поціливши в лівий нижній кут воріт, на що австрійці до перерви нічим відповісти не змогли.

Цей гол став для зіркового аргентинського нападника 17-м на чемпіонатах світу і четвертим на поточному мундіалі. 38-річний нападник побив рекорд німця Мірослава Клозе (16 голів) та одноосібно очолив список найкращих бомбардирів в історії турніру.

Другий тайм пройшов у запеклій боротьбі, Аргентина продовжували насідати на ворота австрійців, які надійно тримали оборону. Втім, цього разу європейська збірна все ж мала кілька непоганих моментів відновити паритет, однак то рятували захисники, то у гру вступав Еміліано Мартінес.

Водночас Аргентина також могла забивати і більше, але спроби все того ж Мессі та компанії завершувалися переважно неточними чи заблокованими ударами.

Зокрема, варто згадати класний удар від Ніколаса Гонсалеса, який здорово пробивав головою, але м'яч пролетів у декількох сантиметрах поруч зі стійкою. За 5 хвилин до завершення основного часу Ніко знову загрожував воротам суперника, але його удар та подальше добивання від партнера по команді в останній моменти були заблоковані захисниками.

А вже у компенсований час Мессі поставив остаточну крапку, оформивши дубль. Після заблокованого удару від Альвареса Ліонель опинився у потрібному місці, підібрав м'яч у штрафному майданчику, обіграв голкіпера та поміж ніг захисника безжально відправив його в сітку.

У підсумку більше рахунок на табло не змінювався, зафіксувавши перемогу аргентинців, які із 6-ма набраними очками вийшли в 1/16 фіналу турніру.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група J, 2 тур

Аргентина – Австрія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 38 Мессі, 2:0 – 90+5 Мессі

Нереалізований пенальті: Мессі (9)

Попередження: Медіна (38), Паредес (90+2) – Пош (40), Лаймер (76)

Зазначимо, що у першому турі аргентинці розгромили Алжир, а Австрія перемогла Йорданію. В іншому матчі 2-го туру групи J між собою зіграють Йорданія та Алжир. Це протистояння відбудеться 23 червня, початок о 6:00 ранку за київським часом.