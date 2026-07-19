Качається, майже не спить і читає Марка Аврелія: як Луїс де ла Фуенте зробив Іспанію знову великою

Збірна Іспанії підходить до фіналу чемпіонату світу-2026 у статусі чинного чемпіона Європи.

Ба більше, Червона фурія також виграла Лігу націй-2023, а через 2 роки поступилася Португалії у фіналі лише в серії пенальті.

В основний час Іспанія не програє нікому 37 матчів поспіль – це найкраща серія в її історії.

І весь цей час на чолі команди, але водночас трохи в тіні, стоїть Луїс де ла Фуенте – тренер, який радикально змінив не лише гру збірної, але й її сприйняття як у світі, так і всередині країни.

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Луїс де ла Фуенте – це досвід.

"Мессі? О, ми зустрілися вперше дуже давно. Я тоді очолював молодіжку Севільї, і ми приїхали до Барселони, де говорили багато хорошого про таланта на прізвище "Мессі", тож я приставив до нього персональника. Потім мені довелося замінити того хлопця, бо Мессі посадив його на жовту. А після цього забив нам 4 голи за 15 хвилин", – посміхається тренер Фурії перед фіналом ЧС-2026.

Ніякого мандражу чи позерства – навіщо? У 64 роки Луїс виглядає людиною, що бачила у футболі все, хоча й переважно з тіні інших – яскравих, епатажних, забивних.

Сам-то він геть не такий.

При тому це якраз де ла Фуенте вивів у люди Хесуса Наваса й Серхіо Рамоса, коли тренував севільську молодь.

А ще – Антоніо Пуерту, якого Луїс любив найбільше за всіх; бачив у неймовірно талановитому лівому захисникові покращену версію молодого себе. Ех, якби ж у нього знайшли той порок серця раніше...

Луїс де ла Фуенте та Хоакін Капаррос, 2001 рік. Фото - diariodesevilla.es

Сьогодні світ здивований, як це Марк Кукурелья та Педро Порро взяли участь у 40% голів Іспанії на Мундіалі? Як взагалі атакувати флангами, якщо вінгери не в порядку? Проте саме так діяв Пуерта.

І так само грав де ла Фуенте, якого цьому навчив ще Хав'єр Клементе у Атлетику Більбао на початку 1980-х.

Потужна, бойова була команда!

"Луїс завжди заразно жартував, ніколи не скиглив, а коли треба було битися – виходив і бився, як востаннє", – розповідає про друга Хуліо Салінас.

Вони здобули два чемпіонства у 1983-84, і навіть зараз, через 40 років, зберігають контакт:

"Луїс унікальний. Щоразу, коли йому не виходить, він телефонує, вибачається. Він людина, яка ніколи не підведе друга".

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І це далеко не все. Де ла Фуенте – це ще й енциклопедія футболу.

"Аргентина – команда хуліганів? О, я вас прошу, ніколи при мені цього не кажіть.

Вони виграли Мундіаль, дві Копи, Фіналіссіму. І їх очолює мій близький друг. Я відчуваю до цієї команди лише захоплення", – у словах Луїса прихована історія, що пов'язує їх зі Скалоні.

Якщо ти не суперзірка, твоє життя рідко розвивається лінійно – от і його доля покидала.

У 2011-му де ла Фуенте забрів на 11 матчів аж до Алавеса в Сегунду-Б, перш ніж старі друзі з Атлетика Іньякі Саес та Анхель Марія Вільяр лобіювали його призначення тренером Іспанії U19.

А ще – викладачем на тренерських курсах в Лас-Росасі.

Де ла Фуенте вчив еволюції футболу та командній роботі ціле покоління – Хабі Алонсо, Хаві Ернандеса, Андоні Іраолу, Віктора Вальдеса, Жоана Капдевілу, Рауля...

Ну, і тренера Аргентини Ліонеля Скалоні теж.

"Зараз легко сказати, що Лео виділявся, але й справді серед студентів були ті, хто мав щось особливе. Невгамовність. Те, як вони кидали виклик: "Я так не бачу, містере". Скалоні був з тих, хто все обговорював, сперечався", – розповідає про суперника Луїс.

Чи розумів Ліонель, що перед ним не педагог, а один з найкращих тренерів світу? Схоже, дещо аргентинець помічав:

"Я запам'ятав його уважність до нас, молодих, у проходженні курсу. Фантастична людина. Мені подобалася його манера самовираження, ставлення до людей і відданість, яку він отримував від гравців".

Ще б пак.

Як тільки де ла Фуенте очолив юнацькі збірні Іспанії, ті одразу почали перемагати.

У час, коли Червона Фурія втратила ключі до стилю, що забезпечував перемоги у 2008-12, і вилітала з ЧС від, прости господи, Росії, Луїс передавав ці секрети молоді, що мала вирости якраз до 2020-х.

Це виглядає як хитрий план, хоча ніколи ним не було.

"Після ЧС-2022 я думав, що Луїс Енріке продовжить, але зателефонував шеф федерації Луїс Рубіалес і сказав, що хоче, аби я очолив збірну. Я цього не очікував, як і всі. Це відбулося дуже швидко", – киває де ла Фуенте.

При цьому знання, що саме слід змінити, у нього давним-давно були.

Прискорити доставку м'яча у фінальну третину. Додати у склад вінгерів, здатних обводити 1 в 1. Посилити позиційний захист кількісно й якісно.

І вже Лігу націй-2023 Іспанія виграла в цьому стилі.

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Нуль днів на адаптацію, знайомства, бо де ла Фуенте – це ще й батько.

Без жартів – ці хлопці так його й сприймають.

У 2015-му Луїс привів Іспанію до перемоги на Євро U19, а її лідерами були Родрі, Мікель Меріно, Унаї Сімон.

У 2019-му де ла Фуенте виграв Євро U21, і того разу сяяли Мікель Оярсабаль, Фабіан Руїс, Дані Ольмо, знову Меріно.

У 2021-му Луїс довів Іспанію U23 до фіналу Олімпіади в Токіо, де познайомився із Ферраном Торресом, Алексом Баеною, Марком Кукурельєю, Педрі.

І от в день, коли він очолив національну збірну – що могло змінитися? Команда вже знала його, а він – її. Тому-то замість зборища зірок, як часто буває в топових збірних, у них утворилося щось на кшталт великої, дружньої родини.

"Я не бачив такої позитивної атмосфери в збірній, мабуть, із 2008 року", – пише зі США репортер El Pais .

Де ла Фуенте справедливо зазначає – це через тяглість у їхніх стосунках:

"З деякими гравцями це вже не стосується професії. Ми товаришуємо. Наприклад, Родрі я знаю вже більше 10 років, ми дуже багато чого разом пережили. І я впевнений, що і у нього, і у деяких інших гравців нема тренера, якого б вони розуміли краще за мене. Гарантію вам даю".

Та й чи треба вона? Досить глянути, як Іспанія пресингувала та рухала м'яч у півфіналі Мундіалю проти Франції.

Педро Порро, може, і губився на фланзі Тоттенгема, а Емерік Ляпорт довго приходив до тями після сезонів у Ер-Ріяді, проте у збірній вони топи.

"Тут я відчуваю захист з боку тренера. Саме тому я такий щасливий грати за Іспанію. Все завдяки деталям. Коли відчуваєш довіру, то граєш сміливіше, показуєш найкращий футбол", – тішиться баск.

Те саме повторює і Оярсабаль, який із 5 голами на ЧС-2026 повторив історичні досягнення Давіда Вільї та Еміліо Бутрагеньйо: "Луїс – дуже доброзичливий чоловік із чіткими ідеями. Для нього найважливіше команда, єдність усіх. Ми маємо дивитися в одному напрямку".

Ну, а хто не дивиться – вилітає.

Це спіткало, наприклад, Дані Себальйоса, який привіз до збірної старий конфлікт з Гаві, що тягнувся від Ель Класіко. Де ла Фуенте помітив – і більше Дані в збірній не було. Що ж це за сім'я, де один одного ненавидить?

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Ба більше, "сім'я" де ла Фуенте діє не лише для гравців, а й для всіх причетних до Фурії.

Якось його день народження припав на матч Євро U19 – і що? Луїс поставив пиво кожному репортеру, який висвітлював турнір.

Він обов'язково спілкується особисто – по телефону чи у WhatsApp – не лише зі збірниками, а й персоналом. Якщо охоронця, кухаря чи стажера нема в груповому чаті, Луїс знаходить його телефон, аби зателефонувати і подякувати.

Відданий католик, він не пропускає недільних мес – може, справа в цьому?

При тому віра не заважає де ла Фуенте любити творчість імператора-язичника Марка Аврелія, чиї "Роздуми" він часто носить з собою. Стара, пошарпана палітурка, а всередині підкреслена чи не кожна буква:

"Мені резонує дуже багато ідей. Наприклад, що погано для вулика – погано і для кожної бджоли по окремості. Це правда. Сам так і працює команда, група".

І – головне! – Луїс не лише читає стоїка, а й живе, як стоїк.

Analicemos a Luis de la Fuente:



-Desayuna whyski con galletas maría

-Levanta 170 kg en press banca con 70 años

-Patriota y vasco

-Llevo a España a 3 finales en 2 años



HONORRRR

pic.twitter.com/KShcy836gc — Als 🇪🇸✝️#FlorentinoDimisión (@ALSSSSRM) July 14, 2026

Він спить по 3-5 годин під час великих турнірів, а решту часу присвячує аналізу суперників та підготовці.

Кожен день попри солідний вік та пару операцій де ла Фуенте тягає залізо в спортзалі – тому-то його статура геть не як у стереотипного пенсіонера.

Як істинний уродженець Ла-Ріохи, винної столиці Іспанії, він не проти келиха вина, а ще сковорідки смажених яєць зі свіжим хлібом, як готувала мама, але це хіба по святах. Решту днів – сувора дієта.

"Працюй, працюй і ще раз працюй. Будь дисциплінованим. Я завжди говорю про цінності, дисципліну та здатність докладати зусиль і терпіти. Це моя дієта. Так мене виховали," – говорить тренер.

І те, як він гарує, обмежує себе, зберігає скромність, дуже впливає на молодь – навіть на Ламіна Ямаля та Ніко Вільямса, що представляють інші культури. Коли вони потрапляють до Червоної Фурії, усі понти як рукою знімає.

"Наша мета – продовжувати літати низько. Думаючи так, ми граємо набагато краще", – каже Ніко.

"У житті є набагато складніші речі за футбольний матч. Це гра, я вірю в себе, тож не хвилююся", – запевняє Ямаль.

🚨🇪🇸 Luis de la Fuente on comparisons between Lamine Yamal and Lionel Messi:



“Lamine Yamal has to be Lamine Yamal.”



“Leo Messi is unique, one of a kind. He’s an example and a role model for everyone.”



“Our job is to support Lamine and help him become the best version of… pic.twitter.com/si0Pmb3kiJ — Spatial Sports (@spatialsports) July 18, 2026

Колись Луїса Арагонеса називали Мудрецем із Орталеси.

Зараз Луїс де ла Фуенте напрацював на звання Мудреця із Аро.

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Так-так, Аро.

Маленьке містечко у глибинці серед безмежних виноградників, де мешкає лише 12 тисяч людей.

Брат Луїса досі тримає там найпопулярніший бар, а сестра успадкувала мамину галантерею.

Туристи з'їжджаються до Аро на фестиваль вин, і ще до перемоги на Євро мерія перейменувала на честь де ла Фуенте місцевий стадіон, який він відвідує щоразу, як приїздить.

"Ми всі пишаємося тим, чого досяг Луїс. Але ще більше – тим, яка він людина. Вкрай мало є тих, хто піднявся так високо і залишився таким же, як був", – захоплюється президент місцевого аматорського клубу Хосе Отеро.

І, якщо чесно, це вже й не дивує.

Де ла Фуенте і дітвора в Аро, rfef.es

"Нема на світі того, хто відгукнеться про Луїса погано", – запевняє Салінас.

"Мені б одного хотілося – щоб таких, як він, було більше", – вторить йому журналіст Флоренсіо Ордоньєс.

А тим часом Іспанія вже за крок до другого Кубка світу.

На ЧС-2010, коли Фурія перемогла вперше, вона пропустила 2 голи. На Євро-2012 – 1 гол. І от зараз у неї знову 1 пропущений м'яч.

Фантастика!

Хороша людина, може, і не професія. Але коли великий професіонал водночас є хорошою людиною, – цей ефект неможливо переоцінити.

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