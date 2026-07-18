Збірна Іспанії скасувала тренування перед фіналом ЧС-2026

Збірна Іспанії скасувала тренування напередодні фінального матчу чемпіонату світу з футболу проти національної команди Аргентини через грозу.

Про це повідомляє Marca.

"Тренування збірної Іспанії на полях тренувальної бази "Melanie Lane Training Ground" у Нью-Джерсі було призупинено відповідно до Протоколу безпеки щодо штормів, що діє у США. Зараз гравці проводять розминку у критих приміщеннях", – розповіли у Королівській іспанській футбольній федерації.

Негода зачепила й збірну Аргентини — їхнє тренування також затрималося. Проте, на відміну від іспанців, аргентинцям пощастило більше – вони отримали дозвіл від служб безпеки і змогли провести повноцінне заняття на полі.

Вирішальний поєдинок між Іспанією та Аргентиною відбудеться 19 липня на "МетЛайф Стедіум", що знаходиться в місті Іст-Ратерфорд, поблизу Нью-Йорка. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Іспанії не без проблем подолала стадію групового етапу, зігравши внічию з Кабо-Верде, розгромивши Саудівську Аравію та мінімально перегравши Уругвай.

Проте у плейоф іспанці діяли значне впевненіше – розгром збірної Австрії, мінімальна перемога над Португалією та Бельгією, а також впевнена звитяга проти Франції на шляху до фіналу. На цьому мундіалі "Фурія Роха" пропустила всього 1 гол.