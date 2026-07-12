Аргентина з асистом Мессі та шедевром Альвареса пробилась до півфіналу ЧС-2026

У ніч із 11 на 12 липня на чемпіонаті світу-2026 із футболу відбувся останній матч 1/4 фіналу раунду плейоф, у якому збірна Аргентини перемогла Швейцарію.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1 після додаткового часу.

До цього протистояння підопічні Мурата Якіна жодного разу не поступались у рахунку на чинному Мундіалі. Ба більше, вони навіть не програвали у відбірковому етапі.

Проте вже на десятій хвилині ця фантастична серія перервалась. Ліонель Мессі зробив подачу з кутового, а Алексіс Мак Алістер головою переправив м'яч у сітку воріт Грегора Кобеля.

Після цього команди доволі обережно діяли на полі, практично не створюючи небезпечних моментів. На 31-й хвилині швейцарці вимагали пенальті після падіння у штрафному майданчику Бреля Емболо, проте арбітр миттєво відхилив усі спроби футболістів апелювати до нього.

Обидві збірні до перерви так і не створили чогось суттєвого. Тож "альбіселесте" пішли на відпочинок із мінімальною перевагою.

У другому таймі європейці активізувались. Ближче до 60 хвилини регулярно почав вступати у гру Еміліано Мартінес.

На 65-й хвилині він записав собі в актив ефектний сейв після удару головою Дана Ндоє. Проте вже в наступній атаці очну дуель уже виграв швейцарський вінгер.

Він обігрався у стінку з Рікардо Родрігесом і пробив низом у дальній кут. Команда Мурата Якіна на куражі продовжувала атакувати, проте вже за лічені хвилини своїх партнерів підвів Брель Емболо.

Він у центрі поля упав, через що жовту картку арбітр показав Леандро Паредесу. Проте йому підказали, що там могла бути симуляція й рефері після перегляду VAR скасував своє рішення та дав "гірчичник" нападнику швейцарців, яка стала для нього другою у грі.

"Альбіселесте" одразу перехопили ініціативу. На 85-й хвилині Ліонель Мессі не реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером, намагаючись перекинути м'яч через Грегора Кобеля.

Рефері зафіксував офсайд, проте там було все дуже на тоненького. Тож система VAR могла б і змінити це рішення.

Після цього Алексіс Мак Алістер міг оформити дубль, але пробив трішки вище воріт. На початку компенсованого часу удар Ліонеля Мессі з лінії штрафного майданчику пролетів повз дальню стійку.

Вже на 99-й хвилині Лісандро Мартінес міг виривати перемогу, але Грегор Кобель врятував швейцарців. Команда Якіна відбилась й основний час завершився внічию.

Тьяго Альмада не реалізував свій момент на 95-й хвилині. Він із лінії штрафного майданчику пробив поруч зі стійкою.

Та врешті-решт підопічні Скалоні реалізували свою перевагу в екстратаймах. Хуліан Альварес на 112-й хвилині здалеку пробив у дальню дев'ятку, а на 121-й – Лаутаро Мартінес в контратаці поставив крапку.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Раунд плейоф, 1/4 фіналу, 12 липня

Аргентина – Швейцарія 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 10 Мак Аллістер, 1:1 – 67 Ндоє, 2:1 – 112 Альварес, 3:1 – 121 Мартінес

Вилучення: 72 – Емболо

Відеоогляд матчу Аргентина – Швейцарія від MEGOGO

Нагадаємо, що напередодні збірна Англії здолала Норвегію в 1/4 фіналу ЧС-2026. Саме команда Томаса Тухеля стане суперником Аргентини в наступній стадії турніру.