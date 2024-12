Айзея Томас: Через ниття Джордана та Чикаго у сучасній НБА всі змушені потискати один одному руки

Легенда НБА та Детройт Пістонс Айзея Томас заявив, що інцидент у 1991 році між його командою та Чикаго Буллз призвів до того, що зараз усі гравці та тренери мають потискати один одному руку.

Про це дворазовий чемпіон НБА розповів на подкасті "Come and Talk 2 Me".

У фіналі Східної конференції Чикаго "свіпнув" Детройт та вийшов у фінал НБА, де "бики" потім перемогли Лейкерс 4-1.

Після закінчення четвертого матчу гравці та тренерський штаб Пістонс пішли одразу в роздягальню, не потиснувши руку супернику, що призвело до подальшого скандалу.

Томас вважає, що саме через "ниття Чикаго" сучасна НБА змушує баскетболістів та тренерів кожного разу проводити рукостискання.

"До 1991 року, коли Чикаго Буллз "свіпнули" Детройт Пістонс, ніхто не очікував рукостискання. Після 1991 року, коли казали, що Айзея не потиснув руку Майклу Джордану, а Майкл Джордан казав: "О, Айзея не потиснув мені руку", і вони плакали, що їм не потиснули руку. Саме тоді, після 1991 року, всі почали тиснути один одному руки", – сказав Томас.

Він пояснив, що тоді рукостисканням займалися у роздягальні.

"Коли ви програвали в плейоф, команда, що програла, після того, як всі покидали майданчик, заходила в роздягальню переможців, підходила, хитала головою і бажала удачі. Це не була передача факелу, на яку всі дивилися. Це була така фігня, яку вони мені навішали".

Варто зазначити, що після того скандалу Майкл Джордан не розмовляв з Айзеєю Томасом більше 10 років.

