Перес та інші: Каділлак має список з трьох кандидатів на місце пілота в 2026 році

Каділлак, який дебютуватиме у Формулі-1 наступного року, має шорт-лист кандидатів на місце бойового пілота.

Про це повідомляє Motorsport.

Чемпіон світу Ф-1 1978 року Маріо Андретті, який входить до ради директорів Каділлака, зізнався, що експілот Ред Булл Серхіо Перес є одним з небагатьох, кого американська команда розглядає на 2026 рік.

"Все, що я можу сказати, це те, що він (Перес), безумовно, є одним з кандидатів, які розглядаються. Він повинен розглядатися. Я не можу розголошувати, на якому етапі ми перебуваємо з будь-якими зобов'язаннями. Думаю, ми хочемо залишити цю розкіш при собі, доки не відчуємо, що просканували весь спектр доступних кандидатів. Я думаю, що це розумний крок. Вибір дещо обмежений. Давайте подивимося правді в очі, багато великих талантів вже підписали контракти. На щастя, все ж таки є декілька – три чи чотири, я б сказав, може, три – які, безумовно, заслуговують на увагу, і на все це дивляться дуже серйозно. Десь ведуться певні розмови, десь в інших місцях. Це все, що я можу вам сказати, щоб бути справедливим до всіх", – скказав Андретті.

Нагадаємо, що Серіхо Перес втратив місце у Формулі-1 після минулого сезону, коли Ред Булл домовився з ним про дострокове припинення співпраці.

Раніше з'явилася інформація, що Перес може возз'єднатися з Максом Ферстаппеном, але не у складі "биків",