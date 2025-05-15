Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Перес та інші: Каділлак має список з трьох кандидатів на місце пілота в 2026 році

Олексій Погорелов — 15 травня 2025, 00:42
Перес та інші: Каділлак має список з трьох кандидатів на місце пілота в 2026 році
Серхіо Перес
Instagram Серхіо Переса

Каділлак, який дебютуватиме у Формулі-1 наступного року, має шорт-лист кандидатів на місце бойового пілота.

Про це повідомляє Motorsport.

Чемпіон світу Ф-1 1978 року Маріо Андретті, який входить до ради директорів Каділлака, зізнався, що експілот Ред Булл Серхіо Перес є одним з небагатьох, кого американська команда розглядає на 2026 рік.

"Все, що я можу сказати, це те, що він (Перес), безумовно, є одним з кандидатів, які розглядаються. Він повинен розглядатися. Я не можу розголошувати, на якому етапі ми перебуваємо з будь-якими зобов'язаннями. Думаю, ми хочемо залишити цю розкіш при собі, доки не відчуємо, що просканували весь спектр доступних кандидатів. Я думаю, що це розумний крок.

Вибір дещо обмежений. Давайте подивимося правді в очі, багато великих талантів вже підписали контракти. На щастя, все ж таки є декілька – три чи чотири, я б сказав, може, три – які, безумовно, заслуговують на увагу, і на все це дивляться дуже серйозно. Десь ведуться певні розмови, десь в інших місцях. Це все, що я можу вам сказати, щоб бути справедливим до всіх", – скказав Андретті.

Нагадаємо, що Серіхо Перес втратив місце у Формулі-1 після минулого сезону, коли Ред Булл домовився з ним про дострокове припинення співпраці.

Раніше з'явилася інформація, що Перес може возз'єднатися з Максом Ферстаппеном, але не у складі "биків",

автоспорт Формула 1 Серхіо Перес Каділлак

Каділлак

Ферстаппен та Перес можуть возз'єднатися в одній команді
Альпін може перехопити у Кадилак їх потенційного майбутнього пілота
General Motors стане виробником силових установок для Формули-1
У мене є все, що потрібно: син Шумахера відповів на слова Хаккінена про повернення у Формулу-1
У Формулі 1 вперше за 10 років буде 11 команд

Останні новини