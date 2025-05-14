Попросив бути тихіше: російського тенісиста освистали на турнірі в Римі

Тенісист Даніїл Мєдвєдєв, якого ATP вперто записує до списку "нейтральних", отримав минулого вечора на турнірі в Римі не просто поразку, а холодний душ від трибун.

У матчі 1/8 фіналу проти Лоренцо Музетті публіка чітко дала зрозуміти, кого вона підтримує, і це точно був не росіянин.

Під час одного з розіграшів його подачу трибуни зустріли гучним, масовим освистуванням. Росіянин намагався "поставити на місце" глядачів, приклавши палець до рота, мовляв, тихіше. Але отримав у відповідь ще сильніший шквал свисту.

Daniil Medvedev the Librarian 🤫 pic.twitter.com/vCXK0SuTIv — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 13, 2025

Протягом матчу публіка аплодувала кожній помилці Мєдвєдєва, а Музетті в цей момент став героєм вечора. Італієць виграв матч 7:5, 6:4, не давши супернику жодного шансу на камбек, навіть після перерви через дощ.

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Нагадаємо, не так давно тенісист із російським корінням Алєксандр Звєрєв зганьбився на турнірі у Мадриді, публічно обматюкавши рідного батька.

Раніше повідомлялося, що "нейтрального" Святослава Гуліна дискваліфікували через непристойний жест на адресу судді.