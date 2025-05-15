Нас можна назвати королями екстратаймів: Пушич – про перемогу Шахтаря у фіналі Кубку України
Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич вважає, що його команда здобула заслужену перемогу над київським Динамо у фіналі Кубку України.
Про це фахівець розповів на післяматчевій пресконференції.
"Я повинен описати ситуацію перед матчем так, як воно є: відчувався особливий тиск на нашу команду. Описуючи перебіг подій у матчі, скажу, що перший тайм склався не на нашу користь. Ми пропустили необов’язковий м’яч, який мав певний моральний вплив на гравців.
Дуже важливо, що ми зуміли перебудуватися і переламати гру. Хлопці не знітилися і продовжували боротися. Важко проводити 120 хвилин уже втретє в цьому розіграші кубка, до того ж стовідсоткової концентрації вимагала серія пенальті. Але я вірив у наші сили й доніс цю віру гравцям. Я дуже гордий за своїх хлопців, що вони перемогли сильного суперника й сьогодні заслуговують на найвищу похвалу за свою старанність і бажання боротися до кінця.
Насправді у 120-хвилинному протистоянні багато важать фізична форма й концентрація. Вважаю, що ці фактори були на нашу користь", – розповів тренер.
Також тренер пояснив своє рішення щодо замін у грі, зокрема вихід бразильського нападника Еліаса.
"Випустити на заміну Кауана Еліаса – то була тренерська інтуїція. Я давав певні настанови гравцям, що виходили на заміну, і йому також. Я дуже радий за нього, адже Кауан зумів додати нам певної енергії на полі. Хочу відзначити всіх гравців, які вийшли на заміни. Вони заслуговують найвищої похвали, адже чудово вписалися в командний ритм. Гарно зарекомендував себе Аліссон на своєму фланзі й Віктор Цуканов — молодий гравець, якого я поставив у дуже стресову ситуацію, під високий тиск. Але це насправді подарунок для гравця, адже це найкращий момент для росту, для його становлення.
Нас справді можна назвати королями екстратаймів, і ми дійсно готувалися до такого можливого сценарію. Я радий, як ми підготувалися, і як хлопці підійшли до цього", – сказав Пушич.
Нагадаємо, що за рахунок виграшу Кубку України Шахтар гарантував собі участь у наступному розіграші Ліги Європи.
Раніше капітан "гірників" Микола Матвієнко розповів про важливість цього трофею для донецького клубу.