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Нас можна назвати королями екстратаймів: Пушич – про перемогу Шахтаря у фіналі Кубку України

Олександр Булава — 15 травня 2025, 00:05
Нас можна назвати королями екстратаймів: Пушич – про перемогу Шахтаря у фіналі Кубку України
Маріно Пушич
ФК Шахтар

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич вважає, що його команда здобула заслужену перемогу над київським Динамо у фіналі Кубку України.

Про це фахівець розповів на післяматчевій пресконференції.

"Я повинен описати ситуацію перед матчем так, як воно є: відчувався особливий тиск на нашу команду. Описуючи перебіг подій у матчі, скажу, що перший тайм склався не на нашу користь. Ми пропустили необов’язковий м’яч, який мав певний моральний вплив на гравців.

Дуже важливо, що ми зуміли перебудуватися і переламати гру. Хлопці не знітилися і продовжували боротися. Важко проводити 120 хвилин уже втретє в цьому розіграші кубка, до того ж стовідсоткової концентрації вимагала серія пенальті. Але я вірив у наші сили й доніс цю віру гравцям. Я дуже гордий за своїх хлопців, що вони перемогли сильного суперника й сьогодні заслуговують на найвищу похвалу за свою старанність і бажання боротися до кінця.

Насправді у 120-хвилинному протистоянні багато важать фізична форма й концентрація. Вважаю, що ці фактори були на нашу користь", – розповів тренер.

Також тренер пояснив своє рішення щодо замін у грі, зокрема вихід бразильського нападника Еліаса.

"Випустити на заміну Кауана Еліаса – то була тренерська інтуїція. Я давав певні настанови гравцям, що виходили на заміну, і йому також. Я дуже радий за нього, адже Кауан зумів додати нам певної енергії на полі. Хочу відзначити всіх гравців, які вийшли на заміни. Вони заслуговують найвищої похвали, адже чудово вписалися в командний ритм. Гарно зарекомендував себе Аліссон на своєму фланзі й Віктор Цуканов — молодий гравець, якого я поставив у дуже стресову ситуацію, під високий тиск. Але це насправді подарунок для гравця, адже це найкращий момент для росту, для його становлення.

Нас справді можна назвати королями екстратаймів, і ми дійсно готувалися до такого можливого сценарію. Я радий, як ми підготувалися, і як хлопці підійшли до цього", – сказав Пушич.

Нагадаємо, що за рахунок виграшу Кубку України Шахтар гарантував собі участь у наступному розіграші Ліги Європи.

Раніше капітан "гірників" Микола Матвієнко розповів про важливість цього трофею для донецького клубу.

Кубок України Шахтар Донецьк Маріно Пушич

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