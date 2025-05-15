Нас можна назвати королями екстратаймів: Пушич – про перемогу Шахтаря у фіналі Кубку України

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич вважає, що його команда здобула заслужену перемогу над київським Динамо у фіналі Кубку України.

Про це фахівець розповів на післяматчевій пресконференції.

"Я повинен описати ситуацію перед матчем так, як воно є: відчувався особливий тиск на нашу команду. Описуючи перебіг подій у матчі, скажу, що перший тайм склався не на нашу користь. Ми пропустили необов’язковий м’яч, який мав певний моральний вплив на гравців.

Дуже важливо, що ми зуміли перебудуватися і переламати гру. Хлопці не знітилися і продовжували боротися. Важко проводити 120 хвилин уже втретє в цьому розіграші кубка, до того ж стовідсоткової концентрації вимагала серія пенальті. Але я вірив у наші сили й доніс цю віру гравцям. Я дуже гордий за своїх хлопців, що вони перемогли сильного суперника й сьогодні заслуговують на найвищу похвалу за свою старанність і бажання боротися до кінця.

Насправді у 120-хвилинному протистоянні багато важать фізична форма й концентрація. Вважаю, що ці фактори були на нашу користь", – розповів тренер.