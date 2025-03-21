Тампа-Бей обіграла Даллас у булітах, перемоги Айлендерс, Флориди, Сент-Луїс та Вінніпега в овертаймах
У ніч на п'ятницю, 21 березня, майже всі команди НХЛ взяли участь у матчах регулярного сезону – пройшло одразу 14 поєдинків.
Лідер Східної конференції в особві Вашингтона ледь не втратив перемогу над аутсайдером Філадельфією – Кепіталз вели 3:0 у середині другого періоду.
Колмабус та Флорида видали найменш результативну гру ночі, закинувши всього одну шайбу, причому це відбулося тільки в овертаймі (Пантерз вирвали перемогу).
Також успіх в овертаймі здобули Айлендерс, Сент-Луїс та Вінніпег, а Тампа-Бей обіграла Даллас в результативній серії булітів.
НХЛ – регулярний сезон
21 березня
Вашингтон – Філадельфія 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)
Коламбус – Флорида 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Нью-Джерсі – Калгарі 3:5 (1:0, 2:1, 0:4)
Оттава – Колорадо 1:5 (0:4, 0:1, 1:0)
Рейнджерс – Торонто 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)
Айлендерс – Монреаль 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)
Сент-Луїс – Ванкувер 4:3 ОТ (0:0, 1:0, 2:3, 1:0)
Даллас – Тампа-Бей 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, за булітами – 2:3)
Нешвілл – Анагайм 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
Чикаго – Лос-Анджелес 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Едмонтон – Вінніпег 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Юта – Баффало 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Вегас – Бостон 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
Сан-Хосе – Кароліна 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Турнірна таблиця Східної конференції
Турнірна таблиця Західної конференції
Нагадаємо, що вчора за підсумком матчу між Кременчуком та Соколом визначилася пара фіналістів плейоф чемпіонату України.