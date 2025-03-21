Тампа-Бей обіграла Даллас у булітах, перемоги Айлендерс, Флориди, Сент-Луїс та Вінніпега в овертаймах

У ніч на п'ятницю, 21 березня, майже всі команди НХЛ взяли участь у матчах регулярного сезону – пройшло одразу 14 поєдинків.

Лідер Східної конференції в особві Вашингтона ледь не втратив перемогу над аутсайдером Філадельфією – Кепіталз вели 3:0 у середині другого періоду.

Колмабус та Флорида видали найменш результативну гру ночі, закинувши всього одну шайбу, причому це відбулося тільки в овертаймі (Пантерз вирвали перемогу).

Також успіх в овертаймі здобули Айлендерс, Сент-Луїс та Вінніпег, а Тампа-Бей обіграла Даллас в результативній серії булітів.

НХЛ – регулярний сезон

21 березня

Вашингтон – Філадельфія 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

Коламбус – Флорида 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Нью-Джерсі – Калгарі 3:5 (1:0, 2:1, 0:4)

Оттава – Колорадо 1:5 (0:4, 0:1, 1:0)

Рейнджерс – Торонто 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)

Айлендерс – Монреаль 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)

Сент-Луїс – Ванкувер 4:3 ОТ (0:0, 1:0, 2:3, 1:0)

Даллас – Тампа-Бей 2:3 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, за булітами – 2:3)

Нешвілл – Анагайм 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Чикаго – Лос-Анджелес 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Едмонтон – Вінніпег 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Юта – Баффало 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Вегас – Бостон 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Сан-Хосе – Кароліна 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Турнірна таблиця Східної конференції

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що вчора за підсумком матчу між Кременчуком та Соколом визначилася пара фіналістів плейоф чемпіонату України.