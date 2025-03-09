Нешвілл в овертаймі дотиснув Чикаго, Флорида легко здолала Баффало в НХЛ

У ніч з 8 на 9 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Колорадо та Торонто закинули 11 шайб на двох, а Флорида легко переграла Баффало. Окрім того, Нешвілл та Чикаго дотиснули своїх суперників в овертаймі.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

9 березня

Флорида – Баффало 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Калгарі – Монреаль 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Колорадо – Торонто 7:4 (2:3, 1:1, 4:0)

Лос-Анджелес – Сент-Луїс 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Нешвілл – Чикаго 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Едмонтон – Даллас 5:4 (3:1, 2:0, 0:3)

Сан-Хосе – Айлендерс 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

Зазначимо, що вчора відбувся перший матч плейоф чемпіонату України між Київ Кепіталз та Штормом, в якому перемогу святкував столичний колектив.