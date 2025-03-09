Нешвілл в овертаймі дотиснув Чикаго, Флорида легко здолала Баффало в НХЛ
У ніч з 8 на 9 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.
Колорадо та Торонто закинули 11 шайб на двох, а Флорида легко переграла Баффало. Окрім того, Нешвілл та Чикаго дотиснули своїх суперників в овертаймі.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
9 березня
Флорида – Баффало 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Калгарі – Монреаль 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Колорадо – Торонто 7:4 (2:3, 1:1, 4:0)
Лос-Анджелес – Сент-Луїс 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Нешвілл – Чикаго 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
Едмонтон – Даллас 5:4 (3:1, 2:0, 0:3)
Сан-Хосе – Айлендерс 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
Зазначимо, що вчора відбувся перший матч плейоф чемпіонату України між Київ Кепіталз та Штормом, в якому перемогу святкував столичний колектив.