Шахтар – Динамо. Де та коли дивитись фінал Кубку України

У середу, 14 травня, донецький Шахтар та київське Динамо зустрінуться у фіналі Кубка України з футболу сезону-2024/25. Розіграш трофея відбудеться на Центральному стадіоні Житомира. Початок матчу – о 18:30.

Вболівальники зможуть переглянути фінальний матч безплатно на YouTube-каналі УПЛ ТБ, у прямій трансляції на всіх доступних платформах, а також на телеканалі "MEGOGO Спорт", який транслюється через ефірне телебачення (Т2).

У півфінальних поєдинках Динамо впевнено здолало чернівецьку Буковину з рахунком 4:1, а Шахтар лише в додатковий час переграв житомирське Полісся – 1:0.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка України є Шахтар. Минулого сезону донеччани обіграли у фіналі полтавську Ворсклу з рахунком 2:1.

"Гірники" залишаються абсолютними рекордсменами турніру, маючи у своєму активі 14 здобутих Кубків України. Найближчий переслідувач — київське Динамо, яке ставало володарем трофея 13 разів.