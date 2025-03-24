Баффало переграв Вінніпег, Флорида у серії булітів здолала Піттсбург в НХЛ

У ніч з 23 на 24 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Вегас без особливих труднощів здолав Тампа-Бей, Вінніпег сенсаційно програв Баффало, а Флорида лише в серії булітів перемогла Піттсбург.

Також Чикаго та Філадельфія закинули 11 шайб на двох, Лос-Анджелес розгромив Бостон, Кароліна здолала Анагайм, а Сент-Луїс – Нешвілл.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

23-24 березня

Вінніпег – Баффало 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Чикаго – Філадельфія 7:4 (3:3, 3:1, 1:0)

Сент-Луїс – Нешвілл 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Флорида – Піттсбург 4:3 після булітів (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Анагайм – Кароліна 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

Вегас – Тампа-Бей 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

Лос-Анджелес – Бостон 7:2 (2:1, 2:1, 3:0)

Нагадаємо, американський мільярдер Ден Фрідкін вважається головним претендентом на те, щоб стати власником нової франшизи НХЛ.

Фрідкін також володіє декількома футбольними клубами, серед яких команда італійської Серії А Рома та Евертон з Англійської Прем'єр-ліги, за які виступають гравці збірної України Артем Довбик та Віталій Миколенко відповідно.