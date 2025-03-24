Баффало переграв Вінніпег, Флорида у серії булітів здолала Піттсбург в НХЛ
У ніч з 23 на 24 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.
Вегас без особливих труднощів здолав Тампа-Бей, Вінніпег сенсаційно програв Баффало, а Флорида лише в серії булітів перемогла Піттсбург.
Також Чикаго та Філадельфія закинули 11 шайб на двох, Лос-Анджелес розгромив Бостон, Кароліна здолала Анагайм, а Сент-Луїс – Нешвілл.
НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат
23-24 березня
Вінніпег – Баффало 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)
Чикаго – Філадельфія 7:4 (3:3, 3:1, 1:0)
Сент-Луїс – Нешвілл 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Флорида – Піттсбург 4:3 після булітів (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Анагайм – Кароліна 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
Вегас – Тампа-Бей 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)
Лос-Анджелес – Бостон 7:2 (2:1, 2:1, 3:0)
Нагадаємо, американський мільярдер Ден Фрідкін вважається головним претендентом на те, щоб стати власником нової франшизи НХЛ.
Фрідкін також володіє декількома футбольними клубами, серед яких команда італійської Серії А Рома та Евертон з Англійської Прем'єр-ліги, за які виступають гравці збірної України Артем Довбик та Віталій Миколенко відповідно.