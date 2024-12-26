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ЛеБрон відзначився одразу трьома "різдвяними рекордами" у грі проти Голден Стейт

26 грудня 2024, 22:40
ЛеБрон відзначився одразу трьома різдвяними рекордами у грі проти Голден Стейт
Стеф Каррі та ЛеБрон Джеймс
НБА

Минулої ночі Лейкерс обіграли Голден Стейт (115:113) у межах різдвяного матчу, в якому ЛеБрон Джеймс встановив три нових рекорди.

Про це повідомляє НБА у соцмережах.

У грі з "воїнами" Джеймс зібрав лінію з 31 очка, 4 підбирань, 10 передач, 2 перехоплень та одного блок-шота.

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По-перше, ЛеБрон вийшов на перше місце в історії НБА за кількістю перемог на Різдво. Тепер на рахунку 39-річного форварда 11 перемог.

Він обійшов свого друга та колищнього одноклубника Двейна Вейда, який виграв 10 різдвяних матчів.

По-друге, Джеймс став першим гравцем в історії ліги, який набрав у різдвяних іграх 500+ очок. У найближчого переслідувача в особі Кобі Браянта 395 очок.

І по-третє, "Король" став рекордсменом за кількістю зроблених перехоплень на Різдво. Ці два перехоплення у матчі з ГСВ дозволили йому вийти на чисте перше місце з результатом 32 перехоплення, випередивши Расселла Вестбрука (30).

До того ж, ЛеБрон покращив свій рекордний показник у кількості реалізованих кидків (180). Він також наздогнав Джеймса Хардена за кількістю точних триочкових (31) та наблизився до рекорду Оскара Робертсона (145) за кількістю передач (137).

Раніше Пет Райлі, президент колишньої команди ЛеБрон Джеймса, а саме Маямі Хіт, виступив із заявою стосовно обміну Джиммі Батлера.

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