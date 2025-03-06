Сент-Луїс по булітах обіграв Лос-Анджелес, Вашингтон дотис Рейнджерс у НХЛ

У ніч з 5 на 6 березня відбулась низка матчів в межах Національної хокейної ліги.

Відразу два поєдинки ігрового дня завершилися в овертаймі. Вашингтон зумів обіграти Рейнджерс, а Оттава виявилася сильнішою за Чикаго.

Сент-Луїс та Лос-Анджелес не змогли визначити сильнішого в основний та додатковий час, а в серії післяматчевих булітів сильнішими виявилися Блюз.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

6 березня

Рейнджерс – Вашингтон 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Чикаго – Оттава 3:4 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 0:1)

Вегас – Торонто 5:2 (3:0, 2:1, 0:1)

Ванкувер – Анагайм 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)

Лос-Анджелес – Сент-Луїс 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:2 по булітах)

Нагадаємо, що молодий лідер Оттави Тім Штюцле став рекордсменом організації.