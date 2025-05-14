США ледь не зганьбилися у матчі з Норвегією, Словаччина перемогла Францію на чемпіонаті світу-2025

У середу, 14 травня, в межах шостого ігрового дня чемпіонату світу з хокею 2025 року в елітному дивізіоні заплановане проведення чотирьох матчів.

У першому поєдинку групи А зійшлися Словаччина та Франція, які не втрачають надій потрапити до першої четвірки, щоб вийти в плейоф. І надії словаків житимуть довше, оскільки вони здобули другу перемогу на турнірі. Французи ж з одним очком в активі йдуть передостанніми в групі.

У паралельному матчі все було куди більш цікаво. Хоча результат першого періоду налаштовував на протилежне – США перемагали Норвегію 4:1, а на старті другої 20-хвилинки рахунок став ще більшим. Проте згодом розпочався камбек норвежців, які за наступні 35 хвилин чотири рази розписалися у воротах Джеремі Свеймена.

Поєдинок перейшов в овертайм, де збірна США все ж таки вирвала свою перемогу завдяки голу Тейджа Томпсона, який оформив хеттрик.

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон

14 травня

Група А

Словаччина – Франція 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

21:20 Латвія – Швеція

Група В

США – Норвегія 6:5 ОТ (4:1, 1:2, 0:2, 1:0)

21:20 Казахстан – Данія

Турнірна таблиця Групи А

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Групи В

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що паралельно з чемпіонатом світу-2025 проходить плейоф Кубку Стенлі, у матчі якого зустрілися Даллас та Вінніпег.