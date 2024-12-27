Гілджес-Александер повторив власний рекорд результативності та досягнення Оклахоми

Лідер Оклахоми Шай Гілджес-Александер повторив власний рекорд результативності у матчі проти Індіани (120:114) минулої ночі.

Про це повідомляє ESPN.

26-річний розігруючий зібрав лінію з 45 очок, 7 підбирань, 8 передач, двох блок-шотів та одного перехоплення.

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До того ж, він став лише п'ятим гравцем в історії Тандер, який набрав 40+ очок у двох іграх поспіль. У минулому матчі Шай закинув у кошик Вашингтона (123:105) 41 очко.

До нього подібним відзначилися Дейл Елліс, Кевін Дюрант, Пол Джордж та Расселл Вестбрук (три матчі поспіль у 2019 році).

Оклахома лідирує на Заході, вигравши 24 з 29 ігор. А Гілджес-Александер конкурує з Ніколою Йокичем з Денвера за звання найціннішого гравця регулярного сезону.

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